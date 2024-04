Braun: Wyniki Konfederacji w naszym okręgu są znacznie lepsze niż w innych [VIDEO]

- Reklama -

Grzegorz Braun w komentarzu „na gorąco” po wyborach samorządowych przekonywał, że wyniki Konfederacji w jego okręgu wyborczym są znacznie lepsze, niż w innych miejscach w kraju.

Przypomnijmy, że jak wynika z opublikowanego w niedzielę wieczorem sondażu exit poll Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy zdobyli 7,5 procent głosów w skali kraju. Z kolei wśród kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta miasta startujących pod szyldem Konfederacji i BS najlepszy wynik uzyskała prawdopodobnie Karolina Pikuła w Rzeszowie.

- Reklama -

Na przedstawicielkę partii Brauna zagłosowało 6,78 proc. uprawnionych do głosowania. W Krakowie Konrad Berkowicz zdobył nieco ponad 5,5 proc. głosów, a w Warszawie Przemysław Wipler niespełna 4 proc.

W komentarzu udzielonym w niedzielny wieczór Braun stwierdził, iż „dziękuje i prosi o jeszcze”. – Na Podkarpaciu, w Rzeszowie, potwierdzamy naszą formę lidera w skali kraju. Podkarpacie i cała ściana wschodnia przoduje. Wyniki w naszym okręgu, w naszym mieście Rzeszowie są znacznie lepsze, niż w innych okręgach, zwłaszcza na Zachód od Wisły – powiedział poseł Konfederacji.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

– Z tej kampanii idziemy prosto do następnej. Trwa już kampania eurokołchozowa i my będziemy musieli natychmiast, zaraz, zapomnieć o kampanii samorządowej, która dobiega końca i płynnym susem przejść do kampanii euro, w której – mam nadzieję – zobaczymy też liderów list kampanii samorządowej – dodał. Polityk nie chciał jednak zdradzić, jakie nazwiska pojawią się na najważniejszych miejscach na listach do Parlamentu Europejskiego, ale stwierdził, iż „obiecuje, że będą silne wrażenia, bo będą świetni, znani i lubiani kandydaci”.

Pytany o obawy dotyczące prób przekupstw w sejmiku województwa podkarpackiego, Braun stwierdził, że „jeżeli zostaną jakieś wysunięte intratne propozycje korupcyjne, polityczne, to będzie tylko potwierdzało ich kluczowe znaczenie dla tej sceny politycznej”. – My pozostajemy nieprzekupni, niezłamani i nie do przekabacenia – podkreślił.

– Rzeczywistość, ta medialna rzeczywistość, z pewnym opóźnieniem nadgania to, co my mamy do powiedzenia – zaznaczył poseł Konfederacji i przypomniał przykłady ogłoszonej pandemii koronawirusa, stosunek do Unii Europejskiej, sprawy rolników, czy kwestię wojny na Ukrainie.