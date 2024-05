Dwa sondaże i różne wyniki. Zacięty bój o pierwsze miejsce. Konfederacja zyskuje, a Lewica na szarym końcu

- Reklama -

Choć trwa kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, to „Gazeta Wyborcza” oraz „Super Express” postanowiły sprawdzić, jak wyglądałyby wyniki, gdyby obecnie odbywały się wybory parlamentarne. Z jednego sondażu wynika, że zwycięża Koalicja Obywatelska, w drugim górą jest Prawo i Sprawiedliwość. W obu różnice między największymi partiami są jednak minimalne.

Kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego staje się coraz bardziej agresywna. Opinia24 na zlecenie „Wyborczej” sprawdziła, jak wpłynęłoby to na wyniki wyborów parlamentarnych, gdyby odbywały się dziś – czytamy we wtorkowej „Gazecie Wyborczej”.

„Wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 32,5 proc., tuż za nią plasuje się PiS z wynikiem tylko nieco niższym – 30,1 proc. To różnica w granicach błędu statystycznego. Na podium jest jeszcze Trzecia Droga z poparciem 13,3 proc.; niewiele traci do niej Konfederacja – 12,1 proc. Nową Lewicę popiera zaledwie 7 proc.; 1,7 proc. wybrało opcję »inna partia«, a 3,3 proc. zaznaczyło odpowiedź »nie wiem«” – informuje wtorkowa Gazeta Wyborcza.

Gazeta dodaje, że choć KO ma wyższe poparcie, to zdobyłaby o 5 mandatów mniej niż PiS. PiS uzyskałby 168 mandatów (o 26 mniej niż obecnie), KO – 163 (o sześć mandatów więcej), TD – 60 mandatów (o 5 mniej niż obecnie), Konfederacja – 51 mandatów (o 33 mandaty więcej), a Lewica – 18, czyli o 8 mniej. Obecna koalicja rządząca miałaby zatem 241 mandatów, czyli o 7 mniej niż obecnie.

Sondaż został przeprowadzony przez pracownię Opinia24 w dniach 13-14 maja na reprezentatywnej próbie 1 tys. dorosłych Polaków metodą wywiadów telefonicznych CATI. Odpowiedzi dotyczą osób zdecydowanych głosować.

Zjednoczona Prawica ciągle pierwsza, ale po piętach mocno depcze jej Koalicja Obywatelska. Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „SE” wynika, że formacja Jarosława Kaczyńskiego cieszy się największym poparciem, jednak o mrożeniu szampana w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej nie może być mowy – czytamy we wtorkowym „Super Expressie”.

Z sondażu, który został opublikowany we wtorkowym „Super Expressie” wynika, że gdyby wybory do parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę, to 32,49 proc. ankietowanych oddałoby głos na Zjednoczoną Prawicę a 32,15 proc. na Koalicję Obywatelską. Oddanie głosu na Trzecią Drogę zadeklarowało 10,87 proc. ankietowanych, na Konfederację chce głosować 9,46 proc., a na Lewicę – 9,33 proc. Bezpartyjnych Samorządowców wskazało 3,16 proc. a na inną partię chce głosować 2,54 proc. badanych.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 19.05.2024 roku metodą CAWI na próbie 1031 dorosłych Polaków.