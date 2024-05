13-latka z Sochaczewa urodziła dziecko podczas szkolnej wycieczki. Nikt nie zauważył, że była w ciąży

- Reklama -

Kilka dni temu media obiegła informacja o 13-latce, która podczas wycieczki szkolnej urodziła dziecko. Na osiedlu w Sochaczewie, na którym mieszka nastolatka, wszyscy dziwią się, jak mogli nie zauważyć, że dziewczyna jest w ciąży.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem, tuż po godz. 20.00, w jednym z ośrodków turystycznych w Zatorze podczas wycieczki szkolnej. Nastolatka źle się poczuła i poszła do łazienki. Tam urodziła dziecko. Ratownicy przetransportowali ją i noworodka do szpitala w Krakowie. 13-latka wyszła z placówki medycznej w poniedziałek. Dziecko wciąż przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Stan chłopczyka jest ciężki, ale stabilny.

13-latka jest uczennicą jednej z sochaczewskich podstawówek. Śledczy ustalają, jak doszło do ciąży nastolatki oraz jak to się stało, że nikt o tym nie wiedział.

Sąsiedzi, do których dotarły media, podkreślają, że dziewczynka pochodzi z porządnej rodziny. Samotnie wychowuje ją matka, która opiekuje się także córką siostry.

W rozmowie z WP sąsiedzi podkreślali, że nastolatka ma dobrą mamę, która stara się córce zapewnić wszystko, co może. – Ludzie nie znają sytuacji tej rodziny, a komentują. Teraz trzeba im pomóc, a nie robić sensację. Oni będą potrzebowali teraz szerokiego wsparcia. Czy ktoś zapukał do drzwi z pomocą? Strasznie to przeżywamy, bo po ujawnieniu całej sprawy wylało się bardzo dużo hejtu. Matka oddałaby wszystko za tę córkę, to porządna kobieta – mówili.

– Trzeba zakończyć tę nagonkę, bo to nie służy ani dziewczynce, ani jej rodzinie – dodawały sąsiadki. – My też nie poznałyśmy, że jest w ciąży, a wielokrotnie ją tu widywałyśmy na osiedlu. Nawet nauczyciele się nie zorientowali – mówiły.

Rozmówcy WP wskazywali, że młodzi rodzice będą potrzebowali wsparcia. – Nie można powiedzieć, że winni są rodzice, czy szkoła. Ja mam wnuczkę w podobnym wieku. Współczuję tej sytuacji, ale mam nadzieję, że będzie miała pozytywne zakończenie i będzie przestrogą dla innych – mówiła Pani Krystyna.

WP skontaktowała się także z dyrekcją szkoły. Placówka przekazała, że wszystkie procedury zostały wdrożone. Jednocześnie podkreśliła, że nie jest upoważniona do udzielania informacji w tej sprawie.

Według Wirtualnej Polski ojcem dziecka jest niespełna 15-latek, który od dłuższego czasu spotykał się z nastolatką. Znają się z tego samego osiedla.

W poniedziałek 20 maja Urząd Miasta w Sochaczewie wydał oficjalny komunikat w sprawie. „W nawiązaniu do doniesień mediów o zdarzeniu, do jakiego doszło podczas wycieczki szkolnej zorganizowanej przez jedną ze szkół podstawowych, sochaczewski urząd miejski wyjaśnia, że o sytuacji poinformowana została natychmiastowo policja oraz właściwy sąd rodzinny. Uczennica i osoby związane ze sprawą zostały objęte wsparciem” – oświadczono.

„Według wstępnych informacji uzyskanych ze szkoły ani dyrekcja, ani pracownicy nie wiedzieli o stanie małoletniej. Do czasu decyzji sądu nie będziemy udzielać szczegółowych informacji, dla dobra dziecka i bliskich” – dodano.