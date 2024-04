Sommer i Piwowarczyk OSTRO po wywiadzie ambasadora Izraela u Mazurka. „Oczywiście nie mógł się powstrzymać”

- Reklama -

Nie milkną echa występu ambasadora Izraela Ja’akowa Liwnego w programie Roberta Mazurka na Kanale ZERO. Wywiad skomentował redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer oraz wydawca portalu gazety Radosław Piwowarczyk.

– Rozumiem, że teraz przyjdzie czas, by powiedzieć te słowa: „przepraszamy i prosimy o wybaczenie” – powiedział na początku wywiadu Robert Mazurek.

Słowa te nie przeszły jednak dyplomacie przez gardło. – To tragiczne wydarzenie. Odczuwamy wielki smutek z tego, co się stało. Teraz musimy sprawdzić, co dokładnie się stało. To się dzieje już teraz. Nie mamy jeszcze ustalonych faktów, ale jesteśmy zdeterminowani, aby to ustalić – mówił ambasador Izraela. – To, do czego może dojść w czasie wojny, to okazjonalne tragedie. I to się stało przedwczoraj – dodał.

Mazurek był za miękki?

Większość komentujących dobrze ocenia przygotowanie Roberta Mazurka do wywiadu i jego podejście w czasie rozmowy z dyplomatą. Pojawiają się jednak także głosy krytyki. Niektórzy uważają, że redaktor był zbyt miękki.

„Mazurek oczywiście nie mógł się powstrzymać przed potępieniem posła Brauna. Ciekawe, czy o programie ruszą razem walczyć z antysemityzmem?” – napisał na X redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer.

„Można odnieść wrażenie, że Mazurek był niezwykle twardy, ale to tylko wrażenie. W praktyce to ambasador Izraela twardo bronił swoich racji i interesów 🇮🇱, a Mazurek opowiadał o tym, że wśród Polaków są antysemici, z posłem Braunem na czele, ale my wszyscy ich stanowczo potępiamy” – napisał z kolei wydawca portali nczas.com i nczas.info Radosław Piwowarczyk.