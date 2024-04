Mocne komentarze po wywiadzie Mazurka z ambasadorem Izraela. „Zero przyzwoitości”

- Reklama -

Nie milkną echa występu ambasadora Izraela Ja’akowa Liwnego w programie Roberta Mazurka na Kanale ZERO. Komentarz dyplomaty dotyczący śmierci wolontariuszy, w tym Polaka, w Strefie Gazy, wzbudził ogromne kontrowersje.

– Rozumiem, że teraz przyjdzie czas, by powiedzieć te słowa: „przepraszamy i prosimy o wybaczenie” – powiedział na początku wywiadu Robert Mazurek.

Słowa te nie przeszły jednak dyplomacie przez gardło. – To tragiczne wydarzenie. Odczuwamy wielki smutek z tego, co się stało. Teraz musimy sprawdzić, co dokładnie się stało. To się dzieje już teraz. Nie mamy jeszcze ustalonych faktów, ale jesteśmy zdeterminowani, aby to ustalić – mówił ambasador Izraela. – To, do czego może dojść w czasie wojny, to okazjonalne tragedie. I to się stało przedwczoraj – dodał.

Komentarze po wywiadzie. „Zero przyzwoitości”

Do wywiadu odnieśli się czołowi polscy politycy i publicyści. Większość z nich zgodnie twierdzi, że był to popis arogancji w wykonaniu izraelskiego dyplomaty.

„Przepełniony arogancją wywiad ambasadora Izraela udowadnia, że nie ma w jego postawie żadnej refleksji. Jako państwo mówimy jednoznacznie: żądamy dokładnego i obiektywnego wyjaśnienia sprawy oraz zadośćuczynienia rodzinie ofiary – wolontariusza, który niósł pomoc drugiemu człowiekowi i który nigdy nie powinien być celem ataku” – skomentował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Dziś wieczorem na Youtube: ZERO przyzwoitości” – stwierdził z kolei były premier Mateusz Morawiecki.

„Opowieści ambasadora Izraela o antysemickich napisach na murach, które odwiedzający Polskę rzekomo widzą na każdym kroku to najzwyklejsze kłamstwa. To się może zdarzyć, ale chyba nikt nie przyzna, że jest to powszechne” – stwierdził poseł PiS Radosław Fogiel.

„Ambasador Izraela robi co może, żeby antysemityzm w Polsce rzeczywiście się pojawił” – stwierdził szef Nowej Nadziei Sławomir Mentzen.

„Był to jednocześnie najlepszy i najgorszy wywiad, jaki widziałem z przedstawicielem innego państwa (…). Najlepszy z uwagi na Roberta Mazurka, który świetnie go poprowadził. A najgorszy z uwagi na osobę ambasadora Izraela, który w zasadzie powinien być nazywanym ambasadorem Palestyny – ponieważ nikt nie robi tak wiele, by osładzać Palestyńczyków i obrzydzać Izrael. Popis buty, chamstwa, pychy, zwykłej bucowatości, coś absolutnie nie do zniesienia i nie do polubienia” – napisał z kolei założyciel Kanału ZERO Krzysztof Stanowski.