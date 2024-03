Czarnek: Niczego nie można wykluczyć. Możliwa koalicja z Konfederacją i PSL-em [VIDEO]

- Reklama -

Niczego nie można wykluczyć. Możliwa koalicja z Konfederacją i PSL-em – mówił przed wyborami samorządowymi w programie „Gość Radia Zet” poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek.

Czarnek był gościem Bogdana Rymanowskiego w Radio Zet. Prowadzący przytoczył słowa marszałka Szymona Hołowni z konferencji prasowej o tym, że „spodziewa się, że w ciągu nawet najbliższych kilku miesięcy” zobaczymy „ciekawe przetasowania na sali sejmowej”.

- Reklama -

– Chodzi o polityków PiS-u, którzy chcą przejść do Trzeciej Drogi? – zapytał Rymanowski. – Nie znam takich polityków PiS-u, którzy chcieliby przejść do Trzeciej Drogi – stwierdził Czarnek. – Istotnie dobrze rozmawia się z niektórymi politykami Trzeciej Drogi. Naprawdę to są takie serdeczne rozmowy, w związku z tym wydaje mi się, że może politycy z tamtej strony sceny politycznej widzą, że to, co się dzieje, to jest ogromne pękniecie już w koalicji 13 grudnia i ta koalicja 13 grudnia nie przetrwa dłużej niż kilka lub kilkanaście miesięcy – dodał.

– Wszystkie możliwe rozwiązania są na stole – podkreślił były minister. – My mamy klub największy w parlamencie (…) do tego są koledzy z Kukiz’15. Przynajmniej część klubu Trzeciej Drogi i klub Konfederacji też widzą, jak to wszystko wygląda i co trzeba robić, żeby ratować Polskę.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Rymanowski dopytywał, czy Czarnek rozmawia z politykami Trzeciej Drogi. – Ja rozmawiam ze wszystkimi politykami, nawet z Lewicą i świetnie mi się rozmawia, natomiast rzeczywiście z politykami z PSL-u, zwłaszcza w województwie lubelskim rozmawia się bardzo dobrze, tak jak się świetnie rozmawia również z politykami Konfederacji – podkreślił.

Pytany o koalicję z PSL-em w sejmiku wojewódzkim, Czarnek odparł, że jest to „niewykluczone”. – Nic nie jest wykluczone przed wyborami. I niczego nie można wykluczyć po wyborach. Zobaczymy, jak się ułoży większość głosów w sejmiku województwa lubelskiego – powiedział.

– Mamy ogromną szansę, co pokazuje kampania wyborcza (…) na to, żeby mieć większość, ale zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Jest możliwa koalicja i z Konfederacją i z PSL-em. Nie ma problemu – podkreślił Czarnek.