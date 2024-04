Braun: Dwadzieścia lat w Unii i wystarczy. Na początek Polexit! [VIDEO]

- Reklama -

Przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej wystąpili w Sejmie na wspólnej konferencji prasowej z publicystą Tomaszem Cukiernikiem. Jak poinformował prezes ugrupowania Grzegorz Braun książka „Dwadzieścia lat w Unii. Bilans członkostwa” została włączona do „dokumentów programowych ich kampanii wyborczej”.

Marta Czech zaapelowała, aby nie utrwalać postaw bezalternatywnych i podkreśliła, że „zawsze jest wyjście”. – Nikt nie ma odwagi powiedzieć otwarcie, publicznie, szczególnie politycy, że państwo polskie nie istnieje. To są mocne słowa, ale niestety to Unia Europejska jest państwem, państwem federalnym, a żadna część państwa nie może być innym państwem – podkreślił Cukiernik.

– Jeśli dotychczas kwestia tego bilansu, tego czy nam się opłaca być w Unii czy nie, mogła być w jakiś sposób dyskusyjna, to niestety po wejściu w życie Europejskiego Zielonego Ładu sytuacja jest jednoznaczna. Europejski Zielony Ład oznacza gigantyczne straty dla Polski – wskazał i przypomniał o ogromnych kosztach, jakie niesie ze sobą ta polityka.

Kandydujący do Parlamentu Europejskiego Roman Fritz ocenił, że książka Cukiernika będzie wsparciem w czasie kampanii wyborczej. – Polska nie jest krajem niepodległym i to nie jest proszę państwa jakaś bzdura zza światów, to jest stwierdzenie prostego faktu – powiedział.

Fritz wskazał, iż Konfederacja Korony Polskiej nie zgadza się z obecną polityką UE. – Startujemy właśnie do wyborów, do europarlamentu z hasłem, że zawsze jakieś wyjście się znajdzie – dodał.

Włodzimierz Skalik podkreślił natomiast, że „mamy do czynienia ze skrajnie lewicowym projektem”, czego dowodem jest powoływanie się w oficjalnym dokumencie unijnym na komunistyczny manifest z Ventotene oraz nazwanie imieniem jednego z jego autorów (Altiero Spinelli) budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

– Nie miejmy złudzeń. Tu chodzi o odebranie własności, wolności wszystkim nam Polakom. Mamy być rezerwuarem taniej siły roboczej dla francusko-niemieckiego centrum. My się temu sprzeciwiamy. Polacy zasłużyli na inne traktowanie i mam nadzieję nasi europosłowie będą wyjątkowo dzielnie i skutecznie walczyli o polski interes – powiedział Skalik.

Grzegorz Braun przekazał, że książka „Dwadzieścia lat w Unii. Bilans członkostwa” została przez Konfederację Korony Polskiej włączona do „dokumentów programowych ich kampanii wyborczej”. – Dwadzieścia lat w Unii i co, chyba już wystarczy? – zwrócił się do Cukiernika Braun.

– Precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z eurokołchozem. Ratujmy Europę przed projektami totalniackimi, zamordystycznymi, socjalistycznymi, projektami które sprawiają, że Europa zwija się, a nie rozwija – powiedział poseł Konfederacji.

– My nie chcemy więcej popełniać tych samych błędów, my nie chcemy być mądrzy po szkodzie, chcemy być mądrzy przed szkodą i dlatego zajmijmy to stanowisko negocjacyjne: na początek Polexit! – stwierdził Braun i dodał, że „jeżeli mamy cokolwiek negocjować, to negocjowanie nie może zaczynać się od stwierdzenia bezalternatywności jakiejkolwiek linii politycznej”.