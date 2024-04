Miller uderza w kandydatkę Lewicy. „Nieładnie kłamać i to na progu kampanii”

- Reklama -

W sobotę podczas konwencji inaugurującej kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego Lewica zaprezentowała „jedynki” na listach do Parlamentu Europejskiego. Jedną z nich będzie Joanna Scheuring-Wielgus, której słowa skomentował europoseł Leszek Miller.

Lewica zaprezentowała podczas sobotniej konwencji „jedynki” na listach w wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Wśród nich znaleźli się m.in. szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, wiceszef MS Krzysztof Śmiszek, wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus i wiceszef MSZ Andrzej Szejna.

„Jedynki” Lewicy

Listy w woj. łódzkim otwiera były premier Marek Belka, a w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim – działaczka Lewicy Bożena Przyłuska. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie z „jedynką” startuje wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek.

Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska jest na pierwszym miejscu listy w woj. mazowieckim, a były premier Włodzimierz Cimoszewicz – w woj. zachodniopomorskim i lubuskim.

„Jedynką” w woj. śląskim został współzałożyciel partii Razem Maciej Konieczny. Listę Lewicy w woj. małopolskim i świętokrzyskim otwiera wiceszef MSZ Andrzej Szejna, w woj. kujawsko-pomorskim działacz Lewicy Piotr Kowal, a w woj. pomorskim – posłanka Katarzyna Ueberhan.

Wiceminister kultury Joanna Scheuring-Wielgus została „jedynką” w woj. wielkopolskim, a współprzewodniczący Nowej Lewicy i obecny europoseł Robert Biedroń otworzy listy w Warszawie. Agata Fisz pojawi się na pierwszym miejscu listy Lewicy w woj. lubelskim, zaś Wiktoria Barańska w woj. podkarpackim.

Miller uderza w Scheuring-Wielgus

Scheuring-Wielgus była jedną z osób, które zabrały głos podczas sobotniej konwencji Lewicy. Wiceminister wspominała czasy przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, kiedy „chodziła po tym pięknym, dostojnym i europejskim Londynie i zastanawiałam się czy Warszawa kiedyś też będzie stolicą państwa unijnego”. – Marzyłam o tym, żebym była Europejką w całości. A nie tylko geograficznie. I to się stało. W 2004 roku. Na pełnych prawach weszliśmy do Europy. Na miejsce, które nam się należało – powiedziała kandydatka Lewicy.

– Silna zjednoczona unia to dla nas dobry scenariusz. Jeśli jesteśmy w tej rodzinie, to nie musimy się bać o życie naszych bliskich. Dlatego kluczowe jest, by 9 czerwca zagłosować na Lewicę, która wprowadziła Polskę do Unii, stoi za słabszymi. Demokracja, wolność, nasza obecność w Unii Europejskiej nie są dane raz na zawsze – powiedziała Scheuring-Wielgus.

Na jej słowa zareagował w swoich mediach społecznościowych były premier, obecnie europoseł Leszek Miller. „Joanna Scheuring-Wielgus nawołuje żeby 9 czerwca zagłosować na Lewicę, bo »Lewica wprowadziła Polskę do UE«. To nieprawda. Polskę do Unii Europejskiej wprowadziła koalicja SLD, UP, PSL albo jak kto woli rząd Leszka Millera. To nieładnie kłamać i to na progu kampanii wyborczej” – napisał.