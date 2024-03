Korwin-Mikke: „Te słupki trzeba powyrywać, zrobić porządne parkingi” [VIDEO]

- Reklama -

Podczas konferencji prasowej Janusz Korwin-Mikke, startujący w wyborach na prezydenta Warszawy, oświadczył, że chce stolicy przyjaznej kierowcom. Wskazał m.in. na kwestię parkingów.

– Po pierwsze: parkingi tu były, tu kiedyś było kolorowo, pięknie, stały samochody czerwone, zielone, czarne, szare, pięknie było. A teraz szara płyta chodnikowa, powyrzucano samochody, poustawiano słupki – mówił Korwin-Mikke.



Jak dodał, „te słupki trzeba powyrywać, zrobić porządne parkingi”. – Tutaj paręset samochodów może stanąć – ocenił.

– To nie chodzi o ten jeden parking, chodzi o to, że w całym mieście (…) jest wojna z kierowcami. Celem miasta jest usunięcie samochodów z miasta, a moim celem jest, żeby było jak najwięcej samochodów, żeby ludzie jeździli samochodami, bo to jest oszczędnie, ekologicznie – wskazał.

– Samochody teraz krążą, szukają parkingu, jak to niszczy powierzchnie – wyjaśnił.

– Chcemy zrobić jak najwięcej parkingów i w ogóle ułatwiać życie kierowcom, moje hasło: Warszawa przyjazna kierowcom – oznajmił.

– Parkingi mają mieć zmienną opłatę, w zależności od godziny, w zależności od popytu. To nie jest żaden problem w tej chwili – dodał.

Jak wyjaśniał, „jeżeli jest duży popyt, to cena idzie w górę, a jeżeli – załóżmy nocą – nikt nie chce parkować, to cena jest zero”. – Za dwa lata będę mógł zrobić system bardziej zaawansowany, że będzie można zamawiać sobie miejsce parkingowe ze smartfona – dodał.

Korwin-Mikke stwierdził też, że „pouczono go, że nie umie mówić po polsku”. – Nie mówi się: „Zlikwiduję tramwaj” tylko: „Stworzę dodatkowe pasy ruchu dla samochodów”! – dodał.