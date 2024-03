W oparach feminizmu. Pani Profesor uczy masturbacji swoje 4-letnie wnuczki

- Reklama -

Dyskusja o masturbacji dzieci odbyła się w TVP Info. Nosząca tytuł profesora, Monika Płatek opowiedziała, że uczy swoje 4-letnie wnuczki masturbacji. Deklaracja padła w czasie dyskusji nt. aborcji, pigułki „dzień po” oraz edukacji seksualnej.

Oprócz Płatek, w studiu znalazły się poseł Magdalena Sroka i działaczka aborcyjna Natalia Broniarczyk. „Jestem babcią 4-latek. Masturbacji się nie uczymy. Masturbację uprawiamy w sposób naturalny. I moje wychowanie 4-latek polega na tym, by im wytłumaczyć, że mogą to robić kiedy są same w pokoju, bo to jest sprawa prywatna. To jest sprawa, która należy do nich, więc nie powinny tego robić na plaży, w miejscach publicznych, bo może to innych krępować” – stwierdziła Płatek.

Tłumaczyła też, że to jest „naturalny okres, kiedy się masturbujemy zarówno w dzieciństwie, a potem kiedy jesteśmy dorośli. (…) Nie mówimy: „weź ręce schowaj”, „nie rób tego”, „to jest groźne”, „to jest zabronione”. (…) nie chodzi o to, żeby uczyć dzieci o masturbacji, tylko żeby uczyć dzieci, żeby się masturbowały w warunkach, które zapewnią im intymność i nie będę nieakceptowalne społecznie”.

Audycja spotkała się z falą krytyki. W sposób dość oględny komentował to jeszcze Krzysztof Karnkowski: „W Telewizji Polskiej o godzinie 21 starsza pani fantazjuje o siusiakach czterolatków. Nie podoba mi się sposób, w jaki uśmiechnięta Polska uśmiecha się do dzieci”…

Nie tylko jemu. TVP przebija już poziomem zaproszonych gości dno dna.

Źródło: Do Rzeczy/ X