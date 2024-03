Zajączkowska-Hernik prawie odważnie. „Powinniśmy rozmawiać o wyjściu z Unii Europejskiej” [VIDEO]

- Reklama -

Rzecznik Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik była gościem w Sednie sprawy Radia PLUS u Jacka Prusinowskiego. Padły pytania m.in. o Polexit.

Prusinowski stwierdził, że „z ust polityków Konfederacji trudno o dobre słowo” o Unii Europejskiej. – Wy jesteście za tym, żeby Polska pozostała w Unii Europejskiej czy jednak nie? – pytał dziennikarz.

Zajączkowska-Hernik zgodziła się z Prusinowskim, że teraz jest czas na dyskusję o Polexicie. – Oczywiście, że to jest czas na taką rozmowę. Ludzie widzą, co nam gotuje cała Unia Europejska w różnych politykach – polityka klimatyczna, polityka podatkowa, polityka migracyjna, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej – wyliczała.

Pytana, czy „w kontekście zagrożenia rosyjskiego, bycie w tym unijnym, europejskim organizmie nie gwarantuje nam w jakimś dużym stopniu jednak bezpieczeństwa”, rzecznik Konfederacji odparła, że „to jest właśnie aspekt, który należałoby również przedyskutować ze społeczeństwem”.

– Jeżeli za pomocą referendum weszliśmy do Unii Europejskiej, no to również za pomocą referendum powinniśmy z tej Unii Europejskiej ewentualnie wyjść. Dziś opinia społeczna jest jasno ukierunkowana na to, że mamy w Unii Europejskiej pozostać – dodała Zajączkowska-Hernik. Jak podkreśliła, „ogromna większość respondentów opowiada się za tym, że Polska powinna w Unii Europejskiej (pozostać)”.

– Na dyskusję oczywiście jest czas, lepiej zacząć tę dyskusję wcześniej niż później, trzeba tłumaczyć Polakom, czym grozi nam pozostanie w Unii Europejskiej i do czego zmierza cała polityka Unii Europejskiej i powolutku uświadamiać, że być może rzeczywiście lepszym wyjściem byłoby wyjście z Unii Europejskiej, w perspektywie jakiegoś dłuższego czasu – wskazała.

Padło też pytanie o stanowisko Konfederacji w sprawie wyjścia Polski z UE. – Na pewno powinniśmy rozmawiać o wyjściu z Unii Europejskiej. Jeżeli będzie zgoda społeczeństwa na to, to Konfederacja jak najbardziej, jako partia najbardziej racjonalnie podchodząca do Unii Europejskiej, będzie za tym, żeby Unię Europejską opuścić. Ale też musimy mieć polityków, którzy – jeżeli już – dobrze wynegocjują nam Polexit, bo nie wyobrażam sobie, by Polexit negocjował Donald Tusk albo Jarosław Kaczyński – zastrzegła rzecznik.

– A Pani zdaniem powinniśmy opuścić Unię Europejską, wyjść z Unii Europejskiej? – pytał Prusinowski. – Na chwilę obecną nie – odparła Zajączkowska-Hernik.

Pytana, czy zatem jej zdaniem przy kolejnej perspektywie budżetowej, za około 7 lat, będzie dobry moment na wyjście z UE, rzecznik Konfederacji odpowiedziała: „Być może tak”.