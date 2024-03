Efekt domina? W kolejnym kraju chcą zapisania aborcji w Konstytucji

- Reklama -

Francja po wprowadzeniu do swojej konstytucji „wolności do aborcji” chce wywołać efekt domina. Na razie zaraza dotarła do Hiszpanii. Tamtejsza skrajnie lewicowa partia, wzorem Zbuntowanej Francji, ogłosiła, że też ​​chce uwzględnić aborcję w konstytucji.

Na taki pomysł wpadła radykalna lewicowa partia Sumar, partner socjalistów w hiszpańskim lewicowym rządzie. Oficjalnie ogłosili, że proponuj a „wprowadzenie do Konstytucji prawa do dobrowolnego przerwania ciąży”.

- Reklama -

Wyjaśniono, że „Francja i jej kobiety pokazały, że postęp jest możliwy i konieczny. (…) Nadszedł czas, aby w pełni zagwarantować prawa wszystkim kobietom”. Ma to być ich „rewolucyjny goździk” na dwa dni przed Międzynarodowym Dniem Kobiet, który będzie obchodzony 8 marca.

Na konferencji prasowej rzeczniczka Sumaru, Aina Vidal, stwierdziła, że ​​nadszedł czas, aby „poczynić postęp” w tej sprawie. „Dziś zapraszamy wszystkie grupy polityczne, z którymi już rozmawialiśmy, do otwarcia debaty społecznej” – dodała.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Zaraza rozprzestrzenia się dość szybko. Zaledwie w poniedziałek Francja stała się pierwszym krajem, który zapisał zabijanie dzieci nienarodzonych w ustawie zasadniczej, a naśladowcy już się ścigają w naśladownictwie.

Warto dodać, że Paryż nie ukrywa, że będzie teraz promował aborcję jako „prawo podstawowe” na poziomie UE. Zaraza może się rozlać po całym świecie, bo np. dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus i Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk pochwalili Francuzów i twierdzili, że „dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji jest prawem człowieka i należy go chronić”.