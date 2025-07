NASZ WYWIAD. Skalik o Jedwabnem: Polska potrzebuje prawdy o tych wydarzeniach!

- Reklama -

Trwają przygotowania do kolejnych obchodów rocznicy zbrodni jedwabieńskiej, która z biegiem lat stała się polem do szerzenia dezinformacji i kłamstwa historycznego. Polscy patrioci wzięli sprawę w swoje ręce i chcą doprowadzić do ujawnienia prawdy, co jednak będzie możliwe tylko w przypadku wznowienia ekshumacji. O planowanych działaniach opowiada poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik, jednocześnie zapraszając na wydarzenie organizowane przez propolskie środowiska, na którym obecny będzie również „Najwyższy Czas!”.

Julia Gubalska: Już 10 lipca rocznica upamiętniająca zbrodnię w Jedwabnem, gdzie odbędą się oficjalne uroczystości, na które zaprosił również nasz redaktor naczelny i pan Grzegorz Braun. Czy Pan Poseł zechciałby opowiedzieć nam więcej o podejmowanych działaniach w Jedwabnem, mających upamiętnić to miejsce i objawiać prawdę historyczną?

Włodzimierz Skalik: Ja przyczyniłem się do nabycia nieruchomości przy drodze dochodzącej do miejsca tej tragedii. Miejsca po tej stodole, która pozwoli ulokować wszystkie te elementy, które będą służyły ujawnianiu prawdy. Mam tutaj swój udział w tym zakresie, natomiast nie znam szczegółów, które będą na tych elementach umieszczone. Chciałbym bardzo prosić o Waszą obecność. Przyjeżdżajmy do Jedwabnego. Co prawda jest to środek tygodnia, ale już wakacyjna, piękna pogoda, więc postarajmy się być w Jedwabnem.

Czego możemy się spodziewać? Szykuje się tam podniosła, propolska uroczystość.

Tak, to prawda. Już (…) w czwartek 10 lipca będzie kolejna rocznica tej zbrodni, jaka miała miejsce w Jedwabnem, którą to zbrodnię na siłę przypisuje się naszym rodakom, Polakom, mieszkańcom Jedwabnego. Niestety, prawda o tych tragicznych chwilach jest ukrywana, jest manipulowana i mam nadzieję, że gdy nastanie wolna Polska, uda nam się do spodu wyjaśnić wszystkie wątpliwości i ukazać prawdziwy przebieg wydarzeń. Lech Kaczyński przerwał niedokończony proces. To wielka tragedia, że zatrzymał ten kluczowy dla wyjaśnienia prawdy proces ekshumacji. Konfederacja Korony Polskiej, pan Grzegorz Braun i my, posłowie Korony, absolutnie postulujemy i domagamy się, by ekshumacje wznowiono.

Polska potrzebuje prawdy o tych wydarzeniach, ponieważ te wydarzenia są narzędziem do pacyfikowania polskiego patriotyzmu, do pacyfikowania Polski jako dobrej wspólnoty, przyjaznej dla swoich sąsiadów. To jest proces, który trwa i moim zdaniem środowiska patriotyczne 10 lipca powinny być jak najliczniej obecne. Chcemy dnia pojawić się w Jedwabnem i zamanifestować po pierwsze pamięć o ofiarach, bo trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że rzeczywiście w okrutny sposób została zamordowana dzisiaj bliżej nieokreślona liczba osób. Widełki, w których się poruszaliśmy na przestrzeni lat dochodziły nawet do liczby dwóch tysięcy zamordowanych. Dzisiaj liczba ofiar została zasadniczo zredukowana, mówi się o trzystu kilkudziesięciu. Czy to jest prawda? Nie wiemy, dopóki nie zostanie wznowiona ekshumacja.

Spotkajmy się 10 lipca po to, żeby upamiętnić te ofiary, ale z drugiej strony, żeby prezentować fakty, prawdę, tę, którą już znamy i którą ujawniają autorzy tego opracowania. Chcemy w najprzeróżniejszy sposób – być może poprzez publiczną prezentację filmu, który został wyprodukowany dzięki wysiłkowi pana Tomasza Sommera, i który będziemy mieli okazję obejrzeć w bardzo atrakcyjnej wersji; poprzez różnego rodzaju elementy graficzne, być może wielojęzyczne, polsko-angielskie – zamanifestować swój sprzeciw wobec tego zakłamania, obłudy, która z udziałem czynników państwowych i nie tylko państwowych w Polsce, przy tej okazji i przy okazji kolejnych rocznic jest szerzona.

Przypuszczam, że gdyby nie dzielna postawa bardzo wielu osób, ten proces byłby szerzony z jeszcze większą determinacją i dzisiaj pewnie bylibyśmy w gorszym stanie wiedzy i poziomu zafałszowania prawdy o dziesiątym lipca. Natomiast właśnie dzięki takim dokumentom, takiej książce, do którym wszystkich czytelników „Najwyższego Czasu!” gorąco zachęcam, możemy bazować na faktach, a nie żydowskiej hagadzie, która manipuluje opinią publiczną, ponieważ nie ukrywajmy, są różnego rodzaju złe pomysły środowisk żydowskich ukierunkowane przeciwko Polsce i Polakom. Między innymi to jest zafałszowana prawda, kłamstwo jedwabieńskie służące jako pałka przeciwko Polakom i przeciwko Polsce.

Mam nadzieję, że nasz liczny udział i zrealizowany program tego dnia będzie powstrzymywał ten zły proces, realizowany przez środowiska żydowskie. Natomiast nie łudźmy się – dopóki nie nastanie wolna Polska i nie dokończymy ekshumacji, te środowiska będą miały ułatwione zadanie w fałszowaniu prawdy historycznej o tych wydarzeniach, o tej tragedii.

Zachęcamy Państwa do pojawienia się na obchodach rocznicy. Polecamy również książkę autorstwa redaktora naczelnego Tomasza Sommera i prof. Marka Chodakiewicza „Jedwabne. Historia prawdziwa”, którą mogą Państwo nabyć w naszej księgarni „Biblioteka Wolności”. Dziękuję za rozmowę!