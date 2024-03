Prowokatorzy na proteście rolników. „Były osoby, które miały zadanie do wykonania”

- Reklama -

Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Tomasz Ognisty ujawnił, jakie jego zdaniem są przyczyny zamieszek, do których doszło w środę 6 marca podczas protestu rolników. – Zadyma na proteście była zaplanowana – powiedział w rozmowie z Radiem WNET.

O przyczyny zamieszek podczas manifestacji pytał Łukasz Jankowski. W ocenie Ognistego „wyglądało to bardzo źle”. – To nie powinno się wydarzyć. Widzimy, że narracja rządzących zaczyna się zmieniać, że to jednak byli prowokatorzy. Zastanawiam się, skąd rządzący wiedzą o tych prowokatorach. Nagle uwierzyli w filmiki opublikowane w internecie? Czy może mają w tym jakiś swój drobny udział? – zastanawiał się szef rolniczej „Solidarności”.

Opowiedział też o tym, co sam widział przed Sejmem. – Było widać, że w tłumie osób, które czekały pod Sejmem, były osoby, które miały zadanie do wykonania. Widziałem na własne, oczy kiedy pewne osoby – oczywiście w kamizelkach – rzuciły czymś w policjantów, aby policja ruszyła na protestujących, po czym kilka osób szybciutko schowało się, wbiegło w tych policjantów i już ich nie było – relacjonował.

Zwrócił też uwagę, że policja rozwiązała zgromadzenie – a mimo to w tym samym czasie blokowała drogę wyjścia. – Rolnicy przekazują informacje, że we wszystkich bocznych uliczkach koło Sejmu było masę oddziałów prewencji uzbrojonej w gaz, pałki – dodał. Ognisty ocenił, że doszło do prowokacji.

