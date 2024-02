Korwin-Mikke znowu wali kijem w klatkę demokratycznych małp: Making Russia Great Again! „Amerykanie są głupi”

- Reklama -

„Amerykanie pomagają Rosji stanąć na nogi” – twierdzi założyciel Najwyższego Czasu! Janusz Korwin-Mikke, dodając w swoich mediach społecznościowych wpisy, której mogą wywołać niemałe kontrowersje.

Janusz Korwin-Mikke komentuje wojnę na Ukrainie od pierwszego dnia, co czasem wzbudza spore kontrowersje, bo założyciel Najwyższego Czasu! patrzy na wszystko, co się dzieje, bez emocji, oceniając każdą sytuację według swojej logiki.

Łatwo przewidzieć, że ostatnie wpisy prawicowca na X znów będą głośno komentowane, bo i tezy, które przedstawia polityk i publicysta, zostały internautom zaserwowane w dość prowokującej formie.

W pierwszym, „lżejszym” wpisie Janusz Korwin-Mikke pisze:

„Komentarz «Niech się wybiją do nogi i będzie spokój» jest mylący. W Rosji rodzi się rocznie 620 tys. chłopców a na wojnie ginie ok. 180.000 żołnierzy – na Ukrainie 140 tys./100.000. W obydwu krajach liczba mężczyzn rośnie, ale będą to ludzie wychowywani by walczyć. Niedobrze!”

Kolejny wpis jest bardziej prowokujący, a Janusz Korwin-Mikke napisał go po angielsku, by mógł trafić także do zagranicznych użytkowników portalu.

„Sprawiają, że Rosja znów będzie wielka” – zaczyna polityk, parafrazując hasło wyborcze Donalda Trumpa. Dalej prawicowiec pisze: „Amerykanie są głupi. Liczą – nie myślą. Każdego roku w Rosji rodzi się 620 000 chłopców, a 180 000 ginie w bitwach. Ale ci, którzy się urodzili, będą wykształceni do walki. Co więcej, nastąpi selekcja naturalna: umrą mniej sprawni”.

Korwin-Mikke twierdzi, że „współczynnik dzietności nie spadnie”, bo jak zawsze „wystarczy ukryta lub jawna poligamia”.

„A przemysł, technologia, nauka (matematyka, fizyka, chemia – a nie socjologia, «nauki» polityczne i inne gówna) podczas wojny robią ogromny postęp” – uważa Janusz Korwin-Mikke.

Na końcu prezes partii KORWiN stwierdza, że „Amerykanie pomagają Rosji stanąć na nogi”.

