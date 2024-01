PiSowska waloryzacja dla złodziei działa. Kradzieży jest więcej

- Reklama -

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził waloryzację, po której dopiero od 800 złotych kradzież staje się przestępstwem. Efekt jest taki, że ilość kradzieży wzrosła.

„Skala kradzieży w Polsce z roku na rok rośnie” – wskazuje „Rzeczpospolita”.

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, które podaje dziennik, w 2023 r. stwierdzono ponad 40 tys. przestępstw kradzieży w sklepach. Oznacza to wzrost o 22,2 proc. w stosunku do 2022 r., a porównując dane z tymi z 2021 r., widać wzrost o ponad 60 proc.

„Z danych wynika również, że w 2023 r. stwierdzono 278,5 tys. wykroczeń kradzieży w sklepach. To o 16,9 proc. więcej niż w 2022 r., w relacji zaś do 2021 r. widać wzrost już o 45,4 proc.” – czytamy.

„Rz” przypomina, że od października 2023 r. kradzież towaru o wartości do 800 zł to wykroczenie, powyżej tego poziomu to już przestępstwo. Dawniej „limitem” dla złodziei było 500 złotych, ale gdy inflacja zaczęła szybować w górę (co także było częściowo spowodowane niegospodarnością rządów PiS) resort Zbigniewa Ziobry zmienił te limity.

Na łamach NCzas.com przewidzieliśmy taki obrót spraw i pisaliśmy wówczas, że „szkoda, że pomoc Polakom w tych trudnych czasach pisowcy zaczęli właśnie od tej grupy zawodowej. Być może jednak politycy widzą tu jakieś podobieństwo do pracy, którą sami wykonują (przypomnijmy: podatki to kradzież!)”.

Twarde dane pokazują, że złodzieje trzymają się ustalonych przez państwo limitów.

„Z danych KGP wynika też, że najczęściej występujące kwoty kradzieży w przestępstwach stwierdzonych w 2023 r. to 600 zł, stwierdzono 579 takich przestępstw. Kolejna to 520 zł z 507 przypadków oraz 550 zł – takich przypadków było 391” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.