Dziambor o ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika. Były poseł zadaje ważne pytanie

Prezydent Andrzej Duda zdecydował się ponownie ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezes Wolnościowców Artur Dziambor pyta, co z pozostałymi osobami, które zostały skazane za to samo przestępstwo.

We wtorek 23 stycznia 2024 r. po godzinie 21.00 były szef ABW Mariusz Kamiński został zwolniony z więzienia.

Media poddały informacje, że w tym samym czasie także Maciej Wąsik został zwolniony z zakładu karnego.

Wcześniej prezydent Andrzej Duda poinformował we wtorek o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zaapelował do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara o ich natychmiastowe zwolnienie z zakładów karnych.

Prezes Wolnościowców Artur Dziambor zadał w związku ze sprawą pytanie, czy prezydent ułaskawi też inne osoby skazane za to samo przestępstwo.

„No dobra, pytanie mam: Co z pozostałymi dwoma skazanymi za to samo kolegami panów Wąsika i Kamińskiego? Będą dalej siedzieć? Bo to by chyba było bardzo niesprawiedliwe, gdyby się okazało, że nie o rozmiar popełnionego przestępstwa chodzi, tylko o to kto z kim się kumpluje, nie?” – pyta wolnościowy polityk za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.