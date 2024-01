Karina Bosak przedstawia nową inicjatywę Konfederacji. Sommer: Piekło zamarzło [VIDEO]

- Reklama -

Karina Bosak z Konfederacji, jako przewodnicząca Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej, ogłosiła inicjatywę mającą na celu wsparcie matek dzieci przedwcześnie urodzonych w Polsce. Inicjatywę tę skrytykował Tomasz Sommer.

Jak podała Bosak, aktualnie ponad 20 000 matek rocznie staje przed wyzwaniem długotrwałego pobytu w szpitalu z dzieckiem, co jest niewłaściwe w kontekście przewidzianego urlopu macierzyńskiego.

- Reklama -

Projekt ustawy, którego szczegóły zostaną przedstawione w trakcie posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Opieki Okołoporodowej, zakłada wydłużenie urlopu macierzyńskiego, zaczynając go dopiero od momentu opuszczenia szpitala przez matkę i dziecko.

Zdaniem Konfederacji, to istotna zmiana, mająca na celu dostosowanie prawa do rzeczywistych potrzeb matek wcześniaków. Karina Bosak, podkreślając wagę tej inicjatywy, wskazywała na trudności, z jakimi borykają się matki dzieci przedwcześnie urodzonych. Projekt ma na celu skrócenie okresu oddzielenia matki od dziecka oraz umożliwienie im pełniejszego korzystania z czasu przeznaczonego na opiekę macierzyńską.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

– To jest nowelizacja dwóch przepisów: z kodeksu pracy i z ustawy, która reguluje już dokładnie urlopy macierzyńskie. Dzisiaj dopiero przedstawimy ten projekt do konsultacji wraz z gośćmi właśnie m.in. z instytucji państwowych, pytając ich o zdanie, o ich perspektywę, o ich uwagi do tego projektu, bo mamy nadzieję przedstawić go jak najszybciej, być może już na przyszłym posiedzeniu Sejmu, jeżeli będziemy gotowi i jeżeli jakieś poprawki te organizacje czy instytucje wniosą – mówiła żona Krzysztofa Bosaka.

Klaudia Domagała, pełnomocniczka ds. opieki okołoporodowej, poinformowała, że do konsultacji projektu zostali zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji, w tym rzecznik praw pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organizacje pozarządowe, lekarze i położne. Zaproszenie do konsultacji zostało również skierowane do społeczeństwa. Domagała zachęcała wszystkich zainteresowanych do udziału w procesie konsultacyjnym, który będzie transmitowany na żywo, a także dostępny do obejrzenia na stronie Sejmu w ciągu kilku dni od jego zakończenia.

Najnowszą inicjatywę Konfederacji skrytykował redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

„Konfederacja wzywa do powiększenia socjalu? Piekło zamarzło chyba. Co oznacza taki postulat? Tyle, że skoro ja mam sytuację nadzwyczajną to ty, pod przymusem, masz za nią zapłacić. To jest myślenie doskonale sprzeczne z ideą wolności osobistej i zasadami wolnego rynku” – napisał Sommer.