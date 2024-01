Burza śnieżna nad Warszawą. Kompletny paraliż miasta. Trzaskowski apeluje, by ludzie odśnieżali chodniki [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

W poniedziałek późnym popołudniem nad Warszawą przeszła burza śnieżna. Intensywne opady sparaliżowały całe miasto. Wiele głównych ulic jest nieprzejezdnych, samochody osobowe, nie mówiąc o autobusach czy ciężarówkach, nie mogą podjechać pod małe wzniesienia. Autobusy miejskie kursują z dużymi opóźnieniami, możliwe są problemy z ruchem pociągów. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski apeluje, by ludzie odśnieżali chodniki.

„Przez Warszawę przeszła pierwsza w tym roku burza z intensywnymi, konwekcyjnymi opadami śniegu” – napisali w komunikacie Polscy Łowcy burz. Punktowo występowały wyładowania atmosferyczne. Warunki są bardzo trudne. Według IMGW w Warszawie i na Mazowszu lokalnie występowały burze śnieżne z porywami do około 70 km/h.

W związku z intensywnymi opadami śniegu w stolicy prezydent Rafał Trzaskowski zaapelował do właścicieli i zarządców nieruchomości, by nie zwlekali z odśnieżaniem chodników.

„W Warszawie trwają intensywne opady śniegu. Od godz. 14.00 na ulicach stolicy pracują służby oczyszczania miasta, obecnie 170 pługosolarek, które w pierwszej kolejności zabezpieczają kluczowe jezdnie” – napisał na portalu X prezydent Rafał Trzaskowski. Przypomniał jednocześnie, że służby dbają o 1500 km ulic, po których kursują autobusy miejskie.

„Za bezpieczeństwo na chodnikach, które przylegają do nieruchomości, odpowiadają ich właściciele lub zarządcy. Apeluję o działanie. Warunki są wyjątkowo trudne” – napisał Trzaskowski. Dodał też: „uważajcie na siebie i w miarę możliwości korzystajcie z metra i tramwajów”.

Wymienienie metra i tramwajów, a pominięcie w komunikacie Trzaskowskiego autobusów nie jest przypadkiem. W wielu miejscach autobusy po prostu stanęły, nie mogą ruszyć pod małe wzniesienia, przegubowe zginają się w pół. Problemy mają także samochody osobowe. Z komunikatów prezydenta czy podległych mu służb (m.in. Zarząd Oczyszczania Miasta) wynika, że warunki są trudne, ale generalnie wszystko jest pod kontrolą. Nagrania wrzucane do sieci nieco kontrastują z tą narracją.

Warszawski Transport Publiczny informuje, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, w całej aglomeracji warszawskiej i okolicach występują utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

„Kursowanie autobusów odbywa się z dużymi opóźnieniami. W związku z zatorami drogowymi na przejazdach tramwajowych oraz śliskimi szynami występują opóźnienia w kursowaniu linii tramwajowych. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych występują utrudnienia w rejonie Warszawskiego Węzła kolejowego. Możliwe opóźnienia, odwołania i relacje skrócone pociągów” – czytamy w komunikacie WPT.

