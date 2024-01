Korwin-Mikke o działaniach prezydenta Dudy: Ośmieszył, sprowadził do groteski

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke jest zniesmaczony ostatnimi ułaskawieniami prezydenta Andrzeja Dudy. Założyciel Najwyższego Czasu! twierdzi, że głowa państwa ośmiesza instytucję ułaskawienia i sprowadzą ją do groteski.

W ostatnich dniach głośno jest o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent Andrzej Duda skorzystał jednak ze swojej prerogatywy nie tylko w tym przypadku. Teraz sąd potwierdził kolejne nazwiska, tym razem dziennikarzy.

O procedurze ułaskawienia zrobiło się głośno za sprawą Kamińskiego i Wąsika. PO uważa teraz, że nie można ułaskawić przed prawomocnym wyrokiem (w 2015 roku skazano ich w I instancji), a PiS, że można, że nie jest respektowane prawo łaski prezydenta i mamy do czynienia z więźniami politycznymi. W związku z tym Andrzej Duda ogłosił w czwartek ponowne ułaskawienie polityków.

Prezydent skorzystał z prawa łaski także w stosunku do publicystów. Sąd potwierdził, że chodzi o Magdalenę Ogórek i Rafała Ziemkiewicza.

Prezydent ułaskawił ich jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Wówczas wiadomo było tylko, że Duda ułaskawił dwie osoby skazane za zniesławienie, zarządził darowanie grzywny i zatarcie skazań.

Korwin-Mikke: Duda ośmieszył instytucję ułaskawienia, sprowadził ją do groteski

Jeszcze 10 stycznia Janusz Korwin-Mikke pisał: „Mam (formalnie) wielki szacunek dla JE Andrzeja Dudy – że nie ułaskawił ponownie pp.K&W; bo czyniąc to uznałby, że Jego ułaskawienie było nielegalne”.

Mam (formalnie) wielki szacunek dla JE Andrzeja Dudy – że nie ułaskawił ponownie pp.K&W; bo czyniąc to uznałby, że Jego ułaskawienie było nielegalne.

A tak naprawdę podejrzewam, że WCzc.Jarosław Kaczyński zadzwonił do Pana Prezydenta i umocnił Go w tym postanowieniu. Każda… — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) January 10, 2024

11 stycznia Duda postanowił się jednak ugiąć i media obiegła informacja, że na prośbę żon obu polityków prezydent jednak ułaskawi ich ponownie.

„SN zatwierdził (uff!) wybory. A JE Andrzej Duda skompromitował Siebie (o co mniejsza) ale i wprowadził precedens do umniejszenia prerogatyw Prezydenta – a to jest niewybaczalne. Uznał nieważność Swojego ułaskawienia i zgodził się, że musi stosowana być „procedura ułaskawiająca”!” – napisał Korwin-Mikke w swoich mediach społecznościowych.

SN zatwierdził (uff!) wybory. A JE Andrzej Duda skompromitował Siebie (o co mniejsza) ale i wprowadził precedens do umniejszenia prerogatyw Prezydenta – a to jest niewybaczalne. Uznał nieważność Swojego ułaskawienia i zgodził się, że musi stosowana być „procedura ułaskawiająca”! — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) January 11, 2024

Po ułaskawieniu Rafała Ziemkiewicza i Magdaleny Ogórek prawicowy polityk nie wytrzymał. Korwin-Mikke uważa, że prezydent zbytnio szafuje prawem łaski.

„Najpierw JE Andrzej Duda ośmieszył instytucję ułaskawienia, teraz sprowadził ją do groteski. Ułaskawienie to poważny akt. 10.000 zł p.Prezydent mógł skompensować przyznając skazanym jakąś nagrodę, a, moim zdaniem, ułaskawienie nie obejmuje zatarcia skazania. To nie będzie uznane!” – napisał polityk na portalu X.