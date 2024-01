Bosak rozdarty. Jak zagłosuje ws. immunitetu Brauna? „To jest niełatwe pytanie”

- Reklama -

Najprawdopodobniej w poniedziałek zbierze się sejmowa komisja regulaminowa, by zaopiniować wniosek o uchylnie immunitetu posłowi Grzegorzowi Braunowi (Konfederacja) – przekazał przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Wątpliwości co do tego, jak zagłosują – już na sali plenarnej – mają wątpliwości klubowi „koledzy” Brauna.

W czwartek rano marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że wniosek ws. uchylenia immunitetu Braunowi „jest procedowany”, podpisał dokumenty w tej sprawie oraz wysłał je już do komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Przedstawicielem Konfederacji w niej jest poseł Ryszard Wilk z Nowej Nadziei.

Urbaniak potwierdził w rozmowie z PAP, że marszałek Sejmu skierował wniosek do komisji regulaminowej o uchylenie immunitetu posłowi Braunowi. Wyjaśnił, że wniosek został sporządzony i skierowany przez prokuratora okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prokuratora Generalnego Adama Bodnara.

– I prawdopodobnie, na 99 procent komisja będzie w poniedziałek o godz. 15. Sekretariat komisji powinien dzisiaj sporządzić odpowiednie zawiadomienia – powiedział Urbaniak. Oznacza to tyle, że najprawdopodobniej w poniedziałek komisja zaopiniuje wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi. Później – być może już na najbliższym posiedzeniu Sejmu – przyjdzie czas na głosowanie na sali plenarnej.

Wątpliwości co do tego, jak się wówczas zachować, ma część posłów klubu Konfederacji. W słynnej już rozmowie w RMF FM z Robertem Mazurkiem Przemysław Wipler zdradził, że co prawda „uważa, że nie powinno się uchylać immunitetu”, ale w tej konkretnej sprawie „nie podjął jeszcze decyzji”.

Podczas piątkowej konferencji prasowej o swoje głosowanie w tej sprawie zapytany został wicemarszałek Krzysztof Bosak (Konfederacja). – To jest niełatwe pytanie, dlatego że z jednej strony mamy naruszenie porządku w izbie i zarzuty prokuratorskie, których treści jeszcze nie znam, z drugiej strony naszego posła – odpowiedział Bosak.

– Myślę, że decyzję będziemy podejmować w naszym klubie poselskim wspólnie po zapoznaniu się z wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu. Ja tego wniosku jeszcze nie znam, słyszę o nim z mediów. Do mojego sekretariatu jako wicemarszałka kopia takiego wniosku nie trafiła. Wyrobię sobie opinię pilnie po zapoznaniu się z tym, jak prokuratura ocenia to wydarzenie, do którego doszło tuż za nami w Sejmie – powiedział poseł Konfederacji.