Będą wysyłać Ukraińców z powrotem do ich kraju? „Wiemy, gdzie przebywają i czym się zajmują”

Mężczyźni w wieku podlegającym mobilizacji powinni być na Ukrainie i pomagać państwu; omówiliśmy dziś tę kwestię z premier Estonii Kają Kallas – powiedział w czwartek w Tallinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, biorąc udział we wspólnej konferencji prasowej z premier Kallas.

– Są osoby, które opuściły kraj, łamiąc prawo i zasady. One powinny być na Ukrainie i pomagać państwu, niekoniecznie walcząc, ale np. pracując i płacąc podatki – zaznaczył prezydent Zełenski, komentując możliwość odesłania przez Estonię znajdujących się w kraju Ukraińców podlegających mobilizacji.

Prezydent przypomniał, że po rozpoczęciu przez Rosję agresji z kraju wyjeżdżali wszyscy bez względu na wiek czy płeć, ponieważ „nie wiedzieli, co może przynieść inwazja”, a Kijów nie zdecydował się zamknąć granic. Dodał, że już w czasie trwania wojny i po wprowadzeniu obowiązku mobilizacji, z Ukrainy nielegalnie wyjeżdżali podlegający jej mężczyźni.

Estonia w ostatnich tygodniach wielokrotnie wyrażała zainteresowanie podpisaniem z Kijowem umowy o repatriacji mężczyzn podlegających mobilizacji. – Jeśli Ukraina tego potrzebuje, Estonii uda się znaleźć i odesłać te osoby do kraju – zapewnił minister spraw wewnętrznych Estonii Lauri Laanemets. – W zasadzie wiemy, gdzie przebywają i czym się zajmują. Większość z nich pracuje; mają miejsca zamieszkania w Estonii – dodał.

Ponad 7 tys. mężczyzn z Ukrainy będących w wieku mobilizacyjnym złożyło dotąd w Estonii wnioski o tymczasową ochronę.

Podczas wspólnej konferencji z premier Estonii Kają Kallas prezydent Zełenski podziękował jej i obywatelom Estonii, mówiąc, że „pozycja każdego lidera spoczywa na poparciu obywateli, dlatego chciałby przede wszystkim podziękować wszystkim Estończykom za niesłabnące wsparcie dla Ukrainy”.

Premier Kallas zapewniła z kolei, że „ludzie w Estonii będą wspierać Ukrainę aż do jej wygranej”. – Ważne jest, żeby Ukraina się nie poddawała, ale też to, żebyśmy nie poddawali się my, jej sojusznicy – twierdziła.

Ukraiński prezydent skomentował również inicjatywę o wysłaniu na Ukrainę przez Unię Europejską miliona pocisków artyleryjskich.

– Decyzja o dostarczeniu Ukrainie miliona nabojów została podjęta, ale jej wykonanie się opóźnia. Chcemy dlatego politycznie naciskać na liderów, by ją zrealizować – grzmiał, mówiąc o rozmowie z premier Kallas i chęci podjęcia takich działań wspólnie z Tallinem.