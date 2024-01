Rozliczenia zaczynają od „płotek”? Doniesienie do prokuratury na znajomego Szumowskich

- Reklama -

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Radosława Sierpińskiego, byłego prezesa Agencji Badań Medycznych – poinformował rzecznik MZ Damian Kuraś.

Radosław Sierpiński został odwołany przez minister zdrowia z funkcji prezesa Agencji Badań Medycznych 28 grudnia.

W czwartek na konferencji prasowej rzecznik resortu Damian Kuraś poinformował, że szefowa MZ zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Radosława Sierpińskiego.

„Pan Sierpiński ubiegając się o stanowisko prezesa agencji musiał wykazać, że posiada trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi. To był niezbędny wymóg, żeby ubiegać się o ten urząd. W wyniku kontroli Najwyższej Izby kontroli powstała wątpliwość, czy przedłożony w postępowaniu konkursowym dokument nie poświadcza nieprawdy. Doszło do postępowania wyjaśniającego w Ministerstwie Zdrowia, które wykazało, że dokument budzi bardzo poważne wątpliwości” – powiedział Kuraś.

Zaznaczył, że z tego powodu szefowa MZ rozwiązała umowę o pracę z Radosławem Sierpińskim. „Dzisiaj zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa” – dodał Kuraś.

Sierpiński od marca do września 2019 i od grudnia 2019 do czerwca 2021 r. pełnił obowiązki prezesa ABM, od 12 czerwca 2021 był prezesem Agencji Badań Medycznych. W ubiegłym tygodniu minister zdrowia odwołała go z tej funkcji.

Agencja Badań Medycznych powstała w marcu 2019 roku. PiS wymyślił, że będzie tam transferowane 0,3% przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia. Platforma z koalicjantami będzie to kontynuować. W teorii agencja ma prowadzić niekomercyjne badania medyczne i eksperymenty badawcze.