Burza po słowach Pietrzaka. Satyryk zabrał głos [VIDEO]

Słowa potępienia płyną niemal z każdej strony po wypowiedzi Jana Pietrzaka, która padła na antenie telewizji Republika. Satyryk zabrał głos.

Przypomnijmy, że w programie TV Republika Pietrzak komentował kwestię przyjmowania nielegalnych imigrantów.

– Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (…) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy. Ich hasło witające przybyszów było nielegalne, pozatraktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić – stwierdził w Republice Pietrzak.

Po tych słowach rozpętało się piekło. Donos złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafała Gawła. Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar „poprosił” o interwencję Prokuratora Krajowego. Występ satyryka potępiło także Muzeum Auschwitz, grzmiąc, że to „haniebny i zatrważający przejaw moralnego oraz intelektualnego zepsucia”. Ponadto członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski zapowiedział, że będzie wnioskował o ukaranie nadawcy.

Sam Pietrzak odniósł się do sprawy w rozmowie z portalem gazeta.pl. Jak podkreślił, „nie rozumie burzy” wokół swojej wypowiedzi.

– To nie ja tak powiedziałem, tylko oni, organizatorzy (Niemcy – przyp. red.). Mówili, że będą przysyłać tu (imigrantów – przyp. red.) do obozów do Polski, bo nie wiedzieli, gdzie ich przechować. Przeczytałem to gdzieś, że są takie plany, że będą obozy dla tych migrantów, których trzeba przysłać do Polski. To był mój stosunek do tej informacji – wskazał Pietrzak.

– Ta wypowiedź jest drastyczna, bo Niemcy robią rzeczy drastyczne. Skierowanie imigrantów, którzy jadą do nich, do innych państw, bez zgody tych imigrantów, a z woli Niemiec, jest przestępstwem – dodał.

