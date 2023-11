Mentzen wrócił na TikToka. Korwin-Mikke: Jestem załamany! Jakiś Rasputin koło Niego się kręci i umysł zatruwa?

- Reklama -

Sławomir Mentzen po wyborach znacznie ograniczył medialną aktywność, ale niedawno wrócił z nowym nagraniem na TikToku, gdzie wcześniej był bardzo aktywny. Jego krótki filmik skomentował Janusz Korwin-Mikke.

Mentzen postanowił na TikToku zadać „ważne pytanie” premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

– Mateusz Morawiecki deklaruje, że ma koalicjantów, dzięki którym będzie miał większość w najbliższym Sejmie. W związku z czym pojawia się bardzo ważne pytanie. Panie premierze, czy ci koalicjanci są teraz z panem w pokoju? – zapytał Sławomir Mentzen, zwracając się do obecnego prezesa Rady Ministrów, któremu Andrzej Duda powierzył misją tworzenia rządu.

Nagranie to skomentował Korwin-Mikke, który kilka dni wcześniej zarzucił Mentzenowi, że „zupełnie gdzieś zniknął” po wyborach. Najnowsza aktywność prezesa Nowej Nadziei nie przypadła jednak do gustu prezesowi-założycielowi Nowej Nadziei.

„Jestem załamany! Od lipca nie poznaję kol.Sławomira Mentzena. Nie wiem, co się z Nim stało? Przecież pół roku temu p.Prezes takiego gniota by nie puścił. Takie znakomite tweety wtedy nagrywał… Co jest? Jakiś Rasputin koło Niego się kręci i umysł zatruwa?” – pyta zaczepnie Korwin-Mikke.