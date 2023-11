Polska zamawia kolejną „zaktualizowaną” covidową szczepionkę. Już niebawem się zacznie?

- Reklama -

Z końcem listopada br. zostaną przekazane rekomendacje do szczepienia szczepionką z wariantem XBB. Wydanie rekomendacji będzie powiązane z dostawą i dostępnością szczepionek dla pacjentów – przekazało Ministerstwo Zdrowia. Poprzednie w milionach sztuk zalegają w magazynach i finalnie pójdą do utylizacji.

2 listopada 2023 r. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), który działa przy Europejskiej Agencji Leków (EMA), wydał pozytywną opinię dotyczącą rejestracji kolejnej szczepionki przeciwko COVID-19 skierowanej przeciwko podwariantowi XBB.1.5 Omikron Nuvaxovid (prod. Novavax).

Skład pierwotnie zarejestrowanej szczepionki (skierowanej przeciwko wariantowi oryginalnemu SARS-CoV-2) zaktualizowano pod dominujący obecnie podwariant XBB.1.5. Na podstawie pozytywnej opinii EMA Komisja Europejska (KE) wydała zgodę na rejestrację szczepionki Nuvaxovid XBB.1.5.

To trzecia szczepionka przeciwko nowemu podwariantowi zarejestrowana przez KE w Unii Europejskiej.

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, z końcem listopada br. zostaną przekazane rekomendacje do szczepienia szczepionką z wariantem XBB. Wydanie rekomendacji będzie powiązane z dostawą i dostępnością szczepionek dla pacjentów.

Mnóstwo covidowych szczepionek do śmieci

Przypomnijmy, że według ostatniego raportu NIK, co najmniej zastanawiające było zakontraktowanie przez Polskę covidowych preparatów na kwotę 8,4 mld zł. Co więcej, tylko do końca 2022 roku łączna wartość zutylizowanych szczepionek wyniosła prawie miliard złotych.

W fazie covidowego szaleństwa, nakręcanego dodatkowo przez polityków i media głównego nurtu, resort Niedzielskiego zakontraktował w sumie 109 mln dawek szczepionek. Do tej liczby nie są wliczane tzw. szczepionki „aktualizowane”, według koncernów skuteczne na zmutowane warianty koronawirusa.

Nawet przy założeniu, iż absolutnie wszystkim osobom dorosłym w Polsce (ok. 31 mln osób) podano by trzecią dawkę szczepionki to zapotrzebowanie byłoby na poziomie 93 mln dawek. Na cały program szczepień wydano ok. 17 mld zł, z czego 13,9 mld zł na same szczepionki. W ocenie NIK zakontraktowanie szczepionek o wartości 8,4 mld zł było bezzasadne. Do końca 2022 roku zutylizowano ponad 13 mln 100 tys. dawek, a to jeszcze nie koniec. Kolejne niewykorzystane miliony dawek wciąż zalegają w magazynach.