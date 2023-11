Korwin-Mikke: „Zupełnie gdzieś zniknął WCzc. Sławomir Mentzen”

- Reklama -

Zupełnie gdzieś zniknął WCzc. Sławomir Mentzen – zauważa Janusz Korwin-Mikke. Współprzewodniczący Konfederacji po wyborach znacznie ograniczył aktywność medialną.

W Konfederacji wciąż trwa powyborcze zamieszanie. Janusz Korwin-Mikke został zawieszony w prawach członka Konfederacji, co jest automatyczne z usunięciem z Rady Liderów ugrupowania. Nestor wolnościowców zdaje się tym wielce nie przejmować i ruszył do ofensywy. Mówi to, co myśli, a nie to, co wypada powiedzieć.

Medialną aktywność znacznie ograniczył natomiast Sławomir Mentzen. Prezes Nowej Nadziei udzielił jedynie dzień po wyborach wywiadu w Radiu ZET, potem opublikował długi wpis w mediach społecznościowych, w którym pisał o „sprzątaniu swojego pokoju”. Na Radzie Krajowej partii Nowa Nadzieja poinformował natomiast Janusza Korwin-Mikkego, że ten więcej nie wystartuje w wyborach z list Konfederacji.

Więcej o sprawach budzących zainteresowanie środowisk prawicowych się nie wypowiadał. Jeśli zabiera głos w mediach społecznościowych, to temat Konfederacji pomija. Komentuje tzw. polityczną bieżączkę.

Do mediów, przynajmniej na razie, Mentzen nie chodzi. Robi to natomiast w imieniu wolnościowego skrzydła Konfederacji Przemysław Wipler, który kilka miesięcy przed wyborami dołączył wstąpił do partii. I na ten fakt zwraca uwagę Korwin-Mikke, wbijając lekką szpilę Mentzenowi. Prezes-założyciel Nowej Nadziei sugeruje też, że Wipler w Konfederacji, przynajmniej formalnie, jest „nikim”.

„Dziwne, że zupełnie gdzieś zniknął WCzc.Sławomir Mentzen (NN, Warszawa), prezes NN – a w mediach bryluje kol.Przemysław Wipler (NN, Toruń), który nie jest NIKIM w KONFEDERACJI i nie piastuje ŻADNEGO stanowiska w NN (bo pod tym warunkiem wyraziłem zgodę na przyjęcie Go do NN)” – napisał na Twitterze/X Korwin-Mikke. Wpisem tym zapewne chce przekazać tudzież zasugerować znacznie więcej…