Wdarł się samochodem na płytę lotniska. Wziął 4-letnią córkę jako zakładniczkę [VIDEO]

Policja prowadzi negocjacje z uzbrojonym mężczyzną, który w sobotę wieczorem staranował samochodem bramę lotniska w Hamburgu i wjechał na pas startowy. W samochodzie przetrzymuje swoją 4-letnią córkę.

Mężczyzna wjechał na płytę lotniska w sobotę około godziny 20. Wcześniej staranował samochodem bramę, strzelając w powietrze. Wyrzucił także z auta – jak podała policja – „coś w rodzaju koktailu Mołotowa”. Potem zatrzymał się na pasie startowym obok samolotu tureckich linii lotniczych.

W samochodzie przetrzymuje jako zakładniczkę swoją 4-letnią córkę. Nie wiadomo, jaki jest jego motyw działania, ale policja przypuszcza, że chodzi o spór o opiekę nad dzieckiem.

– Cały czas prowadzimy z nim negocjacje – poinformowała agencję dpa rzeczniczka policji Sandra Levruen.

Lotnisko w Hamburgu zostało zamknięte. Pasażerowie, także z samolotu tureckich linii lotniczych, zostali przewiezieni do pobliskiego hotelu.

A 37yo gunman has held a 4yo girl hostage for over 9 hours now, inside his Audi car.

He drove into the runway of #HamburgAirport in Germany last night, set fire on the tarmac & parked his car under a plane.

Airport operations have been suspended since then!!#Hamburg #Germany pic.twitter.com/bLYVNdPNhK

— NK 🇮🇳 (@nirmal_indian) November 5, 2023