Palestyńczyk wysypał ŻYWE MYSZY w McDonaldzie [VIDEO]

Palestyński aktywista wysypał żywe myszy przed McDonaldem w Wielkiej Brytanii. Palestyńczyk wykrzykiwał antyizraelskie hasła i wzywał do bojkotowania kilku koncernów. Klienci restauracji byli przerażeni.

Do zdarzenia doszło 30 października w jednej z restauracji sieci McDonald w Birmingham (Anglia, Wielka Brytania).

Palestyńczyk podjechał swoim samochodem pod restaurację z sieci McDonald’s i wszedł do środka, trzymając kartonowe pudło.

Następnie wysypał zawartość pudła pod nogi klientów. Jak się okazało, w pudle były dziesiątki żywych myszy, które pomalowano w barwy palestyńskiej flagi.

Klienci restauracji byli przerażeni. Tymczasem Palestyńczyk zaczął wykrzykiwać różne hasła. „Uwolnij pie***ną Palestynę”, „Bojkot Izraela” i „Pie***** Izrael” – krzyczał między innymi.

Aktywista wzywał także do bojkotu takich sieci jak McDonald’s i Starbucks oraz firmy Disney za to, że opowiedziały się one po stronie Izraela w konflikcie w Ziemi Świętej.

Obsługa lokalu zareagowała natychmiast i wezwała na miejsce odpowiednie służby.

„Jesteśmy świadomi incydentu, który miał miejsce dziś wieczorem w naszej restauracji Birmingham Star City. Restauracja została w pełni zdezynfekowana, a nasze firmy zajmujące się zwalczaniem szkodników zostały wezwane na miejsce do przeprowadzenia pełnej inspekcji” – przekazano w komunikacie.

Myszy zostały już wyłapane, a lokal został wysprzątany i dokładnie zdezynfekowany.

This Hamas-loving rat purchased mice and threw them in McDonald’s to Free Palestine.

Welcome to the Palestinian cause. pic.twitter.com/UkbKSE2Im7

— Imam of Peace (@Imamofpeace) October 31, 2023