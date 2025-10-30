Dał im przykład Milei. Oni też powiedzieli „dość” socjalizmowi

- Reklama -

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich 19 października Boliwijczycy sformalizowali swoje odrzucenie przestarzałego, interwencjonistycznego modelu gospodarki. Wielu obserwatorów uważa, że to prawdziwy przełom ideologiczny, dotykający już całą Amerykę Łacińską.

Rodrigo Paz Pereira, nowo wybrany prezydent Boliwii, to polityk centrowy, ale gospodarczy liberał. Pokonał wysoko Luisa Arce, politycznego następcę byłego „caudillo”, socjalisty Evo Moralesa, popieranego przez partię Movimiento al Socialismo (MAS).

Boliwijczycy zdają się zamykać historyczny cykl etatyzmu, który rozpoczął się prawie dwadzieścia lat temu. Jest to gwałtowny spadek poparcia dla partii MAS i odrzucenie socjalizmu XXI wieku, określanego jako synkretyczna doktryna łącząca „klientelistyczną redystrybucję” dóbr, ideologiczny aktywizm i populistyczny autorytaryzm.

Co ciekawe, od MAS odwrócili się przede wszystkim robotnicy. Wybierali pragmatycznych kandydatów promujących gospodarkę rynkową i wolności jednostki. Specjaliści wieszczą tu wręcz „metamorfozę ideologiczną narodu boliwijskiego”.

Sprawa przekracza granice tego kraju i dotyczy całego regionu. W Ameryce Łacińskiej Boliwia dołączyła do konstelacji narodów pragnących uwolnić się od lewicowej ideologii i państwowego interwencjonizmu. Po Argentynie, która pod wodzą Javiera Milei rozpoczyna radykalny program wolnorynkowy i Kolumbii, coraz bardziej pro-biznesowej, także Boliwia podąża obecnie ścieżką liberalnych reform.

Wyczerpuje się socjalistyczny eksperyment w Wenezueli, a problemy pod rządami populisty Luli przeżywa Brazylia. Po latach eksperymentów Ameryka Łacińska zatęskniła za swobodą rynku, stabilnością monetarną i ideami wolności jednostki.

Rodrigo Paz Pereira nie ma większości parlamentarnej i jego kadencja będzie trudna. Sygnał wysłany przez Boliwię jest już jednak historyczny i kraj ten dokonał właściwego wyboru.

