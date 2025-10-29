WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaZa co Berkowicz nie zapłacił w IKEI? Sklep oficjalnie potwierdził długą listę...
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Za co Berkowicz nie zapłacił w IKEI? Sklep oficjalnie potwierdził długą listę produktów

-

Autor: RP
Konrad Berkowicz
NCZAS.INFO | Konrad Berkowicz. / foto: PAP
- Reklama -

IKEA oficjalnie potwierdziła, za jakie produkty poseł Konfederacji Konrad Berkowicz nie zapłacił. Polityk tłumaczył się tym, że przez zwykłą nieuwagę nie nabił części produktów.

Przypomnijmy, że w poniedziałkowy wieczór gruchnęła informacja o tym, że policjanci zostali wezwani do mężczyzny, który nie zapłacił za zakupy. Okazał się nim poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. Funkcjonariusze wręczyli mu mandat w wysokości 500 zł, który polityk przyjął.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

„Robiłem dziś w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawkach. Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga” – tłumaczył na portalu X Berkowicz.

Zakupy polityka były szeroko komentowane, a głos zabrali nie tylko inni przedstawiciele Konfederacji, ale nawet premier Donald Tusk i rzecznik rządu Adam Szłapka.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer zwrócił uwagę, że „cała Nowa Nadzieja staje jak jedna żona wobec sytuacji, którą trudno wytłumaczyć”. „Gdy była nagonka wobec JKM czy Brauna, którzy, w odróżnieniu od Berkowicza, nie zrobili nic kompromitującego było dokładnie odwrotnie” – napisał.

Czytaj również: Konfederacja murem za Berkowiczem. Sommer przypomniał nagonki na JKM i Brauna. „Było dokładnie odwrotnie”

W oświadczeniu przesłanym do redakcji TVN24 Igor Stypa z biura prasowego IKEI wyjaśnił, że „z klientem rozmawiała zewnętrzna, współpracująca z nami firma ochroniarska, która po ustaleniu, co faktycznie zaszło, zaprosiła klienta do pokoju, gdzie czekali na przyjazd policji”.

Wezwanie funkcjonariuszy wynikało z wewnętrznych procedur IKEA. Ochrona ma wzywać policję każdorazowo w przypadku próby kradzieży towarów o wartości powyżej 50 zł. A te, za które – przez nieuwagę – miał nie zapłacić Berkowicz, były warte blisko osiem razy tyle.

W rozmowie ze Stypą dziennikarzowi TVN24 udało się potwierdzić, że Berkowicz nie zapłacił za:

  • patelnie z pokrywą,
  • serwis obiadowy (zestaw 18 talerzy),
  • dwa opakowania torebek strunowych (60 sztuk),
  • fartuch kuchenny,
  • dwa kable USB,
  • dwa obciążniki USB.

W sumie nienabite na paragon towary były warte około 390 złotych. Polityk Konfederacji został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, który przyjął. – Więc można powiedzieć, że poczuwał się do winy, na tym interwencja została zakończona – ocenił komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Czytaj też: IKEA wydała oświadczenie ws. Berkowicza. Zdradzono, co dokładnie się wydarzyło

Źródło:TVN24/NCzas
Poprzedni artykuł
Skandal we wrocławskiej szkole. Zmuszają do tego dzieci. „A to jeszcze nie wszystko”
Następny artykuł
Najnowszy SONDAŻ: Wyraźny lider i pięć formacji w Sejmie. Jak wypadły dwie Konfederacje?

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU