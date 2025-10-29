Nowy unijny podatek uderzy w miliony Polaków. Zapłacimy fortunę za klimatyczny fanatyzm

- Reklama -

Od 2027 roku miliony polskich gospodarstw domowych drastycznie odczują skutki wprowadzenia unijnego systemu ETS2. To nowy mechanizm, który po raz pierwszy obejmie opłatami za emisję CO2 m.in. sektor budownictwa. W praktyce oznacza to, że dostawcy węgla, gazu i oleju opałowego będą musieli kupować uprawnienia do emisji, a cały koszt przerzucą na klientów. Szykują się gwałtowne podwyżki rachunków za ogrzewanie.

System ETS2, który dotychczas obejmował tylko przemysł ciężki, teraz uderzy bezpośrednio w domowe budżety. Szacuje się, że regulacja dotknie ponad 3 miliony gospodarstw domowych w Polsce, które ogrzewają się węglem, gazem lub olejem opałowym.

- Reklama -

Wysokość dodatkowych opłat będzie zależała od rynkowej ceny uprawnień do emisji CO2. Przy ostrożnym założeniu 45 euro za tonę, analitycy szacują, że cena węgla wzrośnie o ok. 460 zł za tonę, a cena gazu o ok. 40 groszy za metr sześcienny,

Jeśli jednak ceny uprawnień osiągną prognozowany poziom 100 euro za tonę, podwyżki będą znacznie dotkliwsze – cena węgla wzrośnie o ok. 1000 zł za tonę, a cena gazu ok. 90 groszy za metr sześcienny.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Eksperci wyliczyli skumulowane koszty dla gospodarstw domowych. W przypadku ogrzewania gazem, dodatkowy koszt ETS2 w latach 2027-2035 wyniesie łącznie ponad 24 000 zł. Dla domu ogrzewanego węglem w tym samym okresie koszt ten wzrośnie aż o 39 000 zł.

System ETS2 ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. To tylko jedna z odnóg drożyzny, jaką szykują nam klimatyści. Osobną kwestią są gigantyczne wzrosty cen w szeroko rozumianej branży transportowej.