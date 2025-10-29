WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaGŁÓWNYMentzen ostro o KO: "Oni nawet nie oddają pieniędzy, a niektórzy dalej...
GŁÓWNYWiadomościPolityka

Mentzen ostro o KO: „Oni nawet nie oddają pieniędzy, a niektórzy dalej wierzą w ich obietnice” [VIDEO]

-

Autor: DC
Sławomir Mentzen
NCZAS.INFO | Sławomir Mentzen. / foto: screen YT
- Reklama -

Sławomir Mentzen skrytykował Koalicję Obywatelską, która składa się już także z Inicjatywy Polskiej i Nowoczesnej. Jak stwierdził, „to są ludzie, którzy nawet nie oddają pieniędzy, nie wywiązują się z umów”.

W weekend w Warszawie odbył się spęd KO. Oficjalnie KO wchłonęła – czy też „połączyła się” – Inicjatywę Polską i Nowoczesną. Pisaliśmy o tym w artykule poniżej.

KO zmienia nazwę na KO. Co wiemy o „zjeździe zjednoczeniowym” zbieraniny Tuska?

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Nowoczesna pozostawiła po sobie duże długi. Chodzi o około 2 mln zł.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Niechlubnie w tym kontekście zasłynął dawny poseł Nowoczesnej a obecnie KO Witold Zembaczyński. W RMF FM nie tylko nie wyrażał żadnej skruchy za postawę jego dawnego ugrupowania. Otóż postanowił przekonywać, że to wszystko było w porządku i jest to robione dla dobra Polski.

Więcej o tym w artykule poniżej.

Nowoczesna znika, długi też. Cyniczne tłumaczenia Zembaczyńskiego. „Zapiszą sobie po stronie strat” [VIDEO]

Do kwestii wywiązywania się z umów odniósł się szef NN Sławomir Mentzen.

– Ja nie wiem, dlaczego niektórzy dalej liczą na to, że KO będzie spełniać jakieś obietnice. Przecież to są ludzie, którzy nawet nie oddają pieniędzy, nie wywiązują się z umów. Partia Nowoczesna, która właśnie teraz łączy się z KO, ma 2 miliony złotych długów i zamierza się zlikwidować po to, żeby działać dalej jako KO. A wiecie kto odda te 2 mln złotych ludziom, którzy im pożyczyli pieniądze? – pytał Sławomir Mentzen w opublikowanym w sieci nagraniu.

– Nikt im nie odda, bo partie polityczna są jedynym bytem prawnym w Polsce, w którym za zobowiązania nie odpowiada nikt. Więc jeżeli zamierzacie kiedyś pożyczyć jakieś pieniądze komuś z KO, zaufać im na słowo, kupić jakąś ich obietnicę, to od razu mam dla was informację – nie liczcie, że kiedykolwiek zobaczycie jakiekolwiek pieniądze z powrotem, bo to są ludzie, którzy nie oddają swoich długów – podsumował Mentzen.

Źródło:X / nczas.info
Poprzedni artykuł
„Mohery” odpuściły. Teraz zetki i milenialsi siedzą w kościołach
Następny artykuł
Bill Gates rozwala klimatystyczne kłamstwa tuż przed COP30. Węgiel już nie jest zły, a zmiany klimatyczne nie zniszczą świata

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU