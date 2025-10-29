Mentzen ostro o KO: „Oni nawet nie oddają pieniędzy, a niektórzy dalej wierzą w ich obietnice” [VIDEO]

Sławomir Mentzen skrytykował Koalicję Obywatelską, która składa się już także z Inicjatywy Polskiej i Nowoczesnej. Jak stwierdził, „to są ludzie, którzy nawet nie oddają pieniędzy, nie wywiązują się z umów”.
W weekend w Warszawie odbył się spęd KO. Oficjalnie KO wchłonęła – czy też „połączyła się” – Inicjatywę Polską i Nowoczesną. Pisaliśmy o tym w artykule poniżej.
Nowoczesna pozostawiła po sobie duże długi. Chodzi o około 2 mln zł.
Niechlubnie w tym kontekście zasłynął dawny poseł Nowoczesnej a obecnie KO Witold Zembaczyński. W RMF FM nie tylko nie wyrażał żadnej skruchy za postawę jego dawnego ugrupowania. Otóż postanowił przekonywać, że to wszystko było w porządku i jest to robione dla dobra Polski.
Do kwestii wywiązywania się z umów odniósł się szef NN Sławomir Mentzen.
– Ja nie wiem, dlaczego niektórzy dalej liczą na to, że KO będzie spełniać jakieś obietnice. Przecież to są ludzie, którzy nawet nie oddają pieniędzy, nie wywiązują się z umów. Partia Nowoczesna, która właśnie teraz łączy się z KO, ma 2 miliony złotych długów i zamierza się zlikwidować po to, żeby działać dalej jako KO. A wiecie kto odda te 2 mln złotych ludziom, którzy im pożyczyli pieniądze? – pytał Sławomir Mentzen w opublikowanym w sieci nagraniu.
– Nikt im nie odda, bo partie polityczna są jedynym bytem prawnym w Polsce, w którym za zobowiązania nie odpowiada nikt. Więc jeżeli zamierzacie kiedyś pożyczyć jakieś pieniądze komuś z KO, zaufać im na słowo, kupić jakąś ich obietnicę, to od razu mam dla was informację – nie liczcie, że kiedykolwiek zobaczycie jakiekolwiek pieniądze z powrotem, bo to są ludzie, którzy nie oddają swoich długów – podsumował Mentzen.
Nie ufajcie politykom Koalicji Obywatelskiej, a już tym bardziej nie pożyczajcie im pieniędzy! pic.twitter.com/2cXSA7BM1Q
— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 29, 2025