Ukraina nadal pełna kompleksów. Przekonują, że polscy wynalazcy byli Ukraińcami

- Reklama -

Ukraina znowu wywala na wierzch swoje kompleksy. Przekonuje, że polscy wynalazcy byli nie tylko Ukraińcami, ale nawet obywatelami Ukrainy, choć państwo ukraińskie wówczas w ogóle nie istniało.

Ukraina jest już dobrze znana z uzewnętrzniania swoich kompleksów i prób przywłaszczania swojemu państwu i narodowi osiągnięć Polski i Polaków.

- Reklama -

Tym razem padło na wynalazców kamizelki kuloodpornej Jana Szczepanika i Kazimierza Żeglenia oraz na wynalazcę lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza.

„Ukraina może być dumna ze swoich obywateli” – podają w ich kontekście ukraińskie portale.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Tego typu treści pojawiły się na portalu ilvivyanyn.com w ubiegłym roku. Portal przedstawia wydarzenia i kulturę Lwowa oraz okolic. Podobne treści opublikował serwis ukraińskiej firmy „Balistyka” tworzącego i sprzedającego sprzęt ochronny i taktyczny.

„Ukraina może być dumna ze swoich obywateli. Ukraińcy wnieśli znaczący wkład do globalnego skarbca wynalazków, zmieniając nasz świat na lepsze. Wielu wynalazców pochodzi z chlubnej Galicji. To lwowscy naukowcy wynaleźli lampę naftową, szczepionkę przeciw tyfusowi, wystrzelili balon na paliwo płynne i przeprowadzili pierwszą operację żołądka” – przekonuje ilvivyanyn.com, pomijając polską narodowość wynalazców i wmawiając ukraińską.

„W wieku 25 lat Szczepanik opatentował teleskop, prekursor telewizji kolorowej, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Wśród utalentowanych wynalazków Ukraińca znalazły się fotorzeźbiarz (pierwowzór drukarki 3D), trzy modele kamer filmowych oraz projektory do fotografii kolorowej. W 1925 roku Szczepanik sfilmował operację chirurgiczną. Film był kolorowy i niezwykle wyraźny. To była rewolucja w przemyśle filmowym. Ukraiński naukowiec poświęcił wiele wynalazków fotografii kolorowej, kolorowym filmom i ich udźwiękowieniu. Jednak wynalazki Ukraińca były różnorodne. Jednym z flagowych dzieł Szczepanika dla armii była kamizelka kuloodporną” – przekonują zakompleksieni autorzy.

„Co ciekawe, po śmierci Szczepanika odkryto jego notatki, w których omawiano sterowce, okręty podwodne i samoloty z ruchomymi skrzydłami. Szkoda, że wiele notatek technicznych Ukraińca zostało zniszczonych przez niemieckich okupantów, a to, co ocalało, spłonęło podczas Powstania Warszawskiego” – czytamy dalej.

Serwis tak samo robi Ukraińca z Ignacego Łukasiewicza. „Balistyka” w podobnym tonie opisała Szczepanika, robiąc z niego Ukraińca, co on sam zapewne odebrałby jako obelgę.

Ignacy Łukasiewicz był polskim farmaceutą. Urodził się w 1822 roku, zmarł w 1882 roku. Ukraina jako państwo powstała dopiero ponad 100 lat po jego śmierci, a świadomość narodowa Ukraińców dopiero się wówczas zaczynała tworzyć. Jako pierwszy na świecie wykorzystał ropę naftową na przemysłową skalę, wynalazł lampę naftową.

Jan Szczepanik, zwany „galicyjskim Leonardem da Vinci” i „polskim Edisonem” był wynalazcą. Również żył w okresie, gdy Ukraina nie istniała. Urodził się w 1872 roku, zmarł w 1926 w Tarnowie, który wówczas już był w granicach państwowych jego ojczyzny. Stworzył mrowie wynalazków wykorzystywanych przez wiele późniejszych lat na całym świecie, w tym telektroskop (wykorzystywany jako fundament późniejszej telewizji), system tkactwa barwnego, system barwnego filmu (podbił cały świat, wyparł go dopiero amerykański Technicolor), film dźwiękowy, system kolorowej fotografii i światłoczuły papier barwny, fotometr, silnik elektryczno-chemiczny czy też kamizelkę kuloorporną.

Ten ostatni wynalazek niezależnie stworzył Kazimierz Żegleń, polski zakonnik, który żył w USA. W późniejszym etapie życia odszedł z zakonu i zajął się biznesem. Stworzył kamizelkę kuloodporną i kilka innych wynalazków związanych z ochroną i pancerzem. Żył w latach 1869-1910. Wtedy też nie istniała żadna Ukraina.

No ale wiadomo – skoro „Kopernik była kobietą”, to i polscy wynalazcy byli Ukraińcami.