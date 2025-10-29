WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaOpinieStarcie europosła PiS z Zajączkowską-Hernik. "Nikt tak nie mówi"
OpinieWiadomościPolityka

Starcie europosła PiS z Zajączkowską-Hernik. „Nikt tak nie mówi”

-

Autor: MMP
NCZAS.INFO | Patryk Jaki i Ewa Zajączkowska-Hernik
NCZAS.INFO | Patryk Jaki i Ewa Zajączkowska-Hernik. / Foto: screen YouTube/Kanał Zero
- Reklama -

Patryk Jaki i Ewa Zajączkowska-Hernik starli się podczas debaty w ramach Krynica Forum 2025. Poszło o imigrantów.

Debata odbyła się we wtorek 28 października 2025 r. W ramach Krynica Forum 2025 pojawił się panel o migrantach Kanału Zero. Wśród uczestników byli m.in. europosłowie – z PiS: Patryk Jaki oraz z Konfederacji: Ewa Zajączkowska-Hernik. Doszło między nimi do emocjonującej wymiany zdań.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Podczas debaty Jaki usiłował przekonać słuchaczy, że „powinniśmy być dumni z tego, że polska kultura jest na tyle atrakcyjna i są ludzie, którzy chcą się z nią utożsamiać”.

– Więc mi jest kompletnie obca taka polityka, gdzie wy mówicie: wszystkich nielegalnych migrantów wywalić z Polski – grzmiał. Zarzekał się też, że „nie chce mieć z tym nic wspólnego”.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

– Ale nikt tak nie mówi – powiedziała Zajączkowska-Hernik.

Jaki zaś twierdził, że widział „ich” transparent. – Gdzie było napisane…– mówił dalej, ale europoseł Konfederacji przerwała mu.

– Bo nasprowadzaliście migrantów do Polski, nie kontrolowaliście, kto to był, no i tyle – skwitowała Zajączkowska-Hernik.

– Ja uważam, że ci ludzie, którzy zamieszkali w Polsce, pochodzą owszem z Azji, i chcą się uczyć naszej kultury, dużo lepiej potrafią i mogą reprezentować Polskę niż niektórzy politycy – odgryzł się Jaki.

Źródło:Kanał Zero
Poprzedni artykuł
USA redukują liczbę swoich żołnierzy w Europie Wschodniej. „Nowe priorytety”
Następny artykuł
CBA zatrzymało byłego podsekretarza stanu w czasie rządów PiS

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU