Starcie europosła PiS z Zajączkowską-Hernik. „Nikt tak nie mówi”

Patryk Jaki i Ewa Zajączkowska-Hernik starli się podczas debaty w ramach Krynica Forum 2025. Poszło o imigrantów.

Debata odbyła się we wtorek 28 października 2025 r. W ramach Krynica Forum 2025 pojawił się panel o migrantach Kanału Zero. Wśród uczestników byli m.in. europosłowie – z PiS: Patryk Jaki oraz z Konfederacji: Ewa Zajączkowska-Hernik. Doszło między nimi do emocjonującej wymiany zdań.

Podczas debaty Jaki usiłował przekonać słuchaczy, że „powinniśmy być dumni z tego, że polska kultura jest na tyle atrakcyjna i są ludzie, którzy chcą się z nią utożsamiać”.

– Więc mi jest kompletnie obca taka polityka, gdzie wy mówicie: wszystkich nielegalnych migrantów wywalić z Polski – grzmiał. Zarzekał się też, że „nie chce mieć z tym nic wspólnego”.

– Ale nikt tak nie mówi – powiedziała Zajączkowska-Hernik.

Jaki zaś twierdził, że widział „ich” transparent. – Gdzie było napisane…– mówił dalej, ale europoseł Konfederacji przerwała mu.

– Bo nasprowadzaliście migrantów do Polski, nie kontrolowaliście, kto to był, no i tyle – skwitowała Zajączkowska-Hernik.

– Ja uważam, że ci ludzie, którzy zamieszkali w Polsce, pochodzą owszem z Azji, i chcą się uczyć naszej kultury, dużo lepiej potrafią i mogą reprezentować Polskę niż niektórzy politycy – odgryzł się Jaki.