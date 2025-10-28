Schreiber zdradziła tajemnicę związku. Korczarowski potwierdził. „Do ślubu w ogóle nie ma mowy” [VIDEO]

- Reklama -

Marianna Schreiber powiedziała, że żyje z Piotrem Korczarowskim w białym związku. Jej partner potwierdził tę deklarację.

Marianna Schreiber jest żoną Łukasza Schreibera. Wzięli ślub w 2015 roku. Jednocześnie, jak to w Polsce bywa, para zawarła umowę cywilnoprawną, zwaną „ślubem cywilnym” poprzez którą państwo legalizowało związek.

Umowa zwana „ślubem cywilnym” została zerwana w czerwcu. Przed rządem i urzędami Marianna i Łukasz Schreiber nie są w związku. Oboje zresztą mieli do tej pory inne związki i za nic mają wierność małżeńską pod kątem katolickim.

Natomiast małżeństwo przed Bogiem pozostaje ważne do śmierci któregoś z małżonków.

Marianna Schreiber opublikowała na YouTube film, w którym występuje z Piotrem Korczarowskim. Zadeklarowała, że nie uprawia stosunków seksualnych ze swoim partnerem.

– Żyjemy w białym związku. Do ślubu w ogóle nie ma mowy, żeby cokolwiek między nami fizyczne się działo […], więc nie ma czegoś takiego – powiedziała Marianna Schreiber.

Korczarowski to potwierdził.

– Do ślubu osobne sypialnie – powiedział.

– Nawet emocjonalnie między nami nic nie jest, totalnie – twierdził.