Mentzen skomentował najnowszą aferę PiS. „Po to właśnie był 14 dniowy rząd Morawieckiego”

Afera wokół działki KOWR sprzedanej firmie Dawtona. Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członków PiS do czasu wyjaśnienia sprawy. Komentarz dotyczący tych zdarzeń zamieścił w mediach społecznościowych lider Konfederacji Wolność i Niepodległość Sławomir Mentzen.

Jak napisała w poniedziałek „Wirtualna Polska”, w 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r., i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Jak czytamy w artykule, w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (…) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.

Z informacji „WP” wynika, że Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada.

Według „WP” wartość działki należącej obecnie do Wielgomasa, wzrośnie nawet kilkunastokrotnie. „Sprzedano ją za 22,8 mln zł. Niebawem może być warta nawet 400 mln” – donosi portal.

Również w poniedziałek decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus, b. szef MRiRW, i Rafał Romanowski, b. wiceszef MRiRW zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR.

Sam Telus twierdzi, że o transakcji nie wiedział, a „atak” na niego jest wynikiem „jego zdecydowanego sprzeciwu wobec (umowy z) Mercosur”.

Do sprawy odniósł się Sławomir Mentzen.

„PiS na kilkanaście dni przed oddaniem władzy sprzedał niezbędną dla CPK działkę za 23 mln zł, która dziś jest warta 400 mln zł!” – wskazał lider Konfederacji.

„CPK informowało wtedy, że potrzebuje tej działki. Nic to nie dało. Ważniejsze okazały się relacje odpowiedzialnego za ten wałek ministra Telusa z nabywcą działki” – dodał.

„Po to właśnie był 14 dniowy rząd Morawieckiego. Żeby można było ukraść jak najwięcej!” – skwitował polityk.