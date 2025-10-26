Krzysztof Bosak: Wiceprezesi PiS powinni zostać rozliczeni, nawet zamknięci do więzienia [VIDEO]

- Reklama -

Krzysztof Bosak goszcząc w Polsat News Polityka wrócił pamięcią do okresu ogłoszonej pandemii koronawirusa. Jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość stwierdził, że kluczowi politycy Prawa i Sprawiedliwości powinni ponieść odpowiedzialność karną za „szkodliwe, absurdalne decyzje”. Jednocześnie wyraził sceptycyzm co do możliwości realnego rozliczenia ich przez obecną koalicję rządzącą, zarzucając jej współudział w tamtych działaniach.

– Politycy, będący w tej chwili w randze wiceprezesów PiS-u, powinni zostać rozliczeni, w mojej ocenie nawet zamknięci do więzienia – oświadczył Bosak.

- Reklama -

Wicemarszałek Sejmu sprecyzował, że jego zarzuty dotyczą przede wszystkim dwóch obszarów: polityki szczepiennej oraz brutalnego traktowania środowiska medycznego, które krytykowało oficjalną linię rządu.

Według Bosaka, rząd PiS jest winny marnotrawstwa publicznych środków na masową skalę. – Kupiono (szczepionki – red.) za miliardy złotych, których brakuje w tej chwili na różne rzeczy, kupili niepotrzebne nikomu szczepionki, wylewane później do kanalizacji albo rozdawane innym państwom – wyliczał polityk.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Bosak upomniał się również o osoby, które poniosły konsekwencje zawodowe za swoje poglądy w czasie pandemii. Jak stwierdził, „ofiary szkodliwych, absurdalnych decyzji rządu PiS do dziś mają problemy”.

Wskazał tu bezpośrednio na byłą administrację Ministerstwa Zdrowia pod rządami Niedzielskiego. Zaznaczył, że sam Niedzielski niewiele by zdziałał, gdyby nie miał wówczas silnego mandatu politycznego od samej „góry” PiS-u.

– Są lekarze, którzy do dziś nie mogą zarabiać na życie swoich rodzin dlatego, że ta klika skupiona wokół Ministerstwa Zdrowia, której patronował Niedzielski i której siłę polityczną dawał Jarosław Kaczyński, po prostu zniszczyła ich pracę zawodową. Tylko dlatego, że widzieli pewne rzeczy związane z przymusowym szczepieniem na COVID-19 wcześniej niż inni – mówił Bosak.

Rozliczenia nie będzie

Prezes Ruchu Narodowego jest pesymistą w kwestii pociągnięcia winnych do odpowiedzialności przez obecny obóz rządzący. Jego zdaniem, powodem jest fakt, iż kluczowe siły obecnej koalicji popierały działania PiS w czasie pandemii.

– Platforma i Lewica popierały to wszystko. Więc im jest teraz głupio PiS-owców za to rozliczać, próbują ich złapać za rzeczy często zupełnie nieistotne – ocenił.

Uważa, że główne siły polityczne zawarły w tej sprawie niepisane porozumienie. – Oni wszyscy się w tym zgadzali, więc tu jest zasada ręka, rękę myje. Oni są w stanie próbować sobie zaszkodzić w sprawach, w których się nie zgadzali, ale w sprawach, w których się zgadzali, to oni wolą tego nie ruszać – stwierdził.

Pytany o to, czy Konfederacja gwarantuje rozliczenie tych spraw, Bosak odpowiedział sceptycznie, wskazując na brak wystarczającego poparcia społecznego dla jego formacji.

– Szczerze powiedziawszy ja obawiam się, że takie rozliczenie nie nastąpi, dlatego że musiałaby być większość w parlamencie, większość złożona z ludzi takich jak my, a społeczeństwo wybiera raczej takich jak PiS czy jak Platforma – ocenił.

– Jeżeli Polacy chcieliby rozliczenia za tamte wszystkie nieprawości, no to w większości głosowaliby na nas. Ja z pokorą podchodzę do werdyktu społeczeństwa. Duża część moich rodaków woli polityków takich jak Tusk, Kaczyński, Czarzasty, Kosiniak. No i trzeba z tym żyć, jest demokracja – skwitował.

Podsumowując, Bosak stwierdził, że choć prawdopodobnie nie uda się zrealizować politycznych rozliczeń, to „dobra wiadomość jest taka, że sprawiedliwość wszystkich czeka, jak nie na tym świecie, to po śmierci”.