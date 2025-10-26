WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaGŁÓWNYFico składa propozycję Polsce, Węgrom i Czechom ws. zablokowania unijnego szaleństwa
GŁÓWNYWiadomościŚwiat

Fico składa propozycję Polsce, Węgrom i Czechom ws. zablokowania unijnego szaleństwa

-

Autor: AW
Robert Fico, premier Słowacji. Fot. PAP/EPA
NCZAS.INFO | Robert Fico, premier Słowacji. Fot. PAP/EPA
- Reklama -

Premier Słowacji Robert Fico powiedział w niedzielę, że kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4), w tym Polska, powinny wspólnie sprzeciwić się unijnemu systemowi handlu uprawnieniami do emisji ETS2. Poprosił szefa dyplomacji Juraja Blanara, aby zwrócił się do Węgier, które przewodniczą obecnie V4, o zwołanie spotkania premierów w tej sprawie.

Fico oznajmił, że chociaż nie rozmawiał na ten temat z liderem partii ANO, który tworzy nowy czeski rząd, Andrejem Babiszem, to jest przekonany, że poprze on takie rozwiązanie. Według Ficy, gdy w ramach V4 spotkają się premierzy Słowacji, Polski, Czech i Węgier w składzie Fico – Donald Tusk – Andrej Babisz – Viktor Orban, będą mieli wspólne zdanie na temat uprawnień do emisji. Szef słowackiego rządu nazwał system ETS2 „głupotą”. Wyraził też przekonanie, że może rozmawiać na temat ETS2 także z Tuskiem.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Słowacki premier argumentował, że kraje V4, gdy występowały wspólnie, zawsze odnosiły sukces w UE. Przywołał w tym kontekście przykład wspólnego stanowiska państw V4 w kwestii kwot imigranckich i obowiązkowego przyjmowania uchodźców.

Szef słowackiego rządu zadeklarował, że jego kraj nie weźmie udziału w jakimkolwiek programie UE dotyczącym finansowania pomocy wojskowej dla Ukrainy. Przypomniał, że Bruksela planuje w najbliższych latach przekazać Kijowowi 140 mld euro z zamrożonych rosyjskich aktywów, co określił jako „największy błąd, jaki popełnia (Wspólnota)”. Powtórzył dotychczasowe stanowisko, że Słowacja będzie wspierać Ukrainę pomocą humanitarną lub dostawami o charakterze niewojskowym, lecz nie zgadza się na wykorzystanie zamrożonych środków finansowych Rosji do udzielenia pożyczki Kijowowi.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

ETS2 (system handlu uprawnieniami do emisji) to rozszerzenie unijnego systemu handlu emisjami CO2, które od 2027 r. ma objąć sektory budownictwa i transportu drogowego. Jego celem jest rzekomo ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale dla gospodarstw domowych oznacza to potencjalny wzrost kosztów paliw i ogrzewania, a dla gospodarki wzrost kosztów, mniejszą konkurencyjność i w efekcie spowolnienie. W praktyce opłata będzie doliczana do cen paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny, olej opałowy czy benzyna.

Źródło:PAP, nczas.info
Poprzedni artykuł
Morawiecki i szokujące fakty ws. PLANdemii COVID-19
Następny artykuł
Gdzie jest Prawica? Potrzebujemy Kontrrewolucji Kulturalnej

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU