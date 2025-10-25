Język ukraiński na maturze w Polsce. Rozporządzenie wydał jeszcze Czarnek

- Reklama -

Od trwającego roku szkolnego 2025/2026 na maturze w Polsce będzie można zdawać język ukraiński. To efekt rozporządzenia wydanego jeszcze przez byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

W roku szkolnym 2025/2026 uczniowie po raz pierwszy będą mogli wybrać język ukraiński jako język obcy nowożytny. Wynika to z wydanego w lutym 2023 roku rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego.

W rozporządzeniu wprowadzono zmianę m.in. w paragrafie dziesiątym:

„§ 10. Do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego absolwent może przystąpić z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego”.

Język ukraiński będzie zatem już siódmy językiem obcym, jaki uczniowie w Polsce będą mogli wybrać na maturze. Zgodnie z rozporządzeniem „egzamin maturalny z języka ukraińskiego jest przeprowadzany, począwszy od roku szkolnego 2025/2026”.

Rozporządzenie, wprowadzające zmiany w zdawaniu matury, podpisał na początku 2023 roku minister edukacji i nauki w pisowskim rządzie Przemysław Czarnek.