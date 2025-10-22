Rosyjski szpieg na imprezie z uśmiechniętymi ministrami. Jest zawiadomienie do ABW

- Reklama -

Prawomocnie skazany za szpiegostwo na rzecz Rosji Stanisław Szypowski wziął udział w konferencji o bezpieczeństwie energetycznym Polski. W wydarzeniu, które odbyło się na Giełdzie Papierów Wartościowych, uczestniczyli chociażby ministrowie tzw. uśmiechniętego rządu czy prezesi państwowych gigantów. Zawiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Sprawę ujawnili Dominika Długosz z „Newsweeka” i Mariusz Gierszewski z Radia ZET.

Chodzi o konferencję biznesową Horizon Business Impact, która odbyła się 13 października 2025 roku. Wydarzenie, sponsorowane przez Orlen i PGE, zgromadziło „śmietankę” polskiej władzy. Obecni byli m.in. minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, minister energii Miłosz Motyka, a także wiceministrowie energii, rozwoju, spraw zagranicznych i wojewoda mazowiecki.

Szpieg Szypowski bryluje na salonach

Wśród słuchaczy znalazł się Stanisław Szypowski, reprezentujący swoją spółkę Nexus. W marcu 2017 roku został on skazany na cztery lata więzienia za szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej, a sąd drugiej instancji podwyższył karę do siedmiu lat. Chodzi o działalność w okresie od początku 2012 roku do 15 października 2014 roku.

Śledczy udowodnili mu, że spotykał się z oficerami rosyjskiego wywiadu i realizował ich zadania. Mężczyzna skopiował m.in. niejawny raport NIK dotyczący strategicznej inwestycji, jaką był gazoport w Świnoujściu. Uzyskał też wstęp na obrady Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych Sejmu VII Kadencji w celu pozyskania od osób tam obecnych informacji nieoficjalnych i wyprzedzających oficjalne publikacje.

ABW zabezpieczyła z mieszkania Szypowskiego notebooka i nośniki pamięci, na których znaleziono materiały zbierane dla rosyjskiego wywiadu, w tym listę sylwetek dziennikarzy, PR-owców i ekspertów wytypowanych przez Szypowskiego do werbunku przez GRU. Sądy obu instancji nie miały wątpliwości, że Szypowski świadomie współpracował z rosyjskim wywiadem i świadomie działał na szkodę Polski.

Sędzia wydająca wyrok nie skorzystała z możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej przewidzianego w art. 41 kodeksu karnego, co oznacza, że działalność Szypowskiego nie jest w żaden sposób ograniczona. Po odbyciu kary Szypowski założył w 2022 roku spółkę doradczą Nexus.

Jak się okazuje, regularnie bywa na wydarzeniach biznesowych i politycznych z udziałem najwyższych władz. Swoją obecnością na konferencji Horizon Business Impact firma pochwaliła się nawet w mediach społecznościowych, zamieszczając fotorelację i posty w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim.

Obecność byłego(?) szpiega na imprezie o bezpieczeństwie energetycznym wywołała duże poruszenie. Organizatorzy konferencji skierowali pismo do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wyrazili w nim „głębokie zaniepokojenie” i wskazali, że „udział Stanisława Szypowskiego w wydarzeniach typu HORIZON nie powinien mieć miejsca”.

W zawiadomieniu podkreślono, że osoba rozpoznana jako „aktywny agent wywiadu rosyjskiego” nie powinna mieć swobodnego dostępu do środowisk eksperckich, urzędniczych i politycznych, które mogą być celem ponownej infiltracji. Organizatorzy zwrócili uwagę, że Szypowski od lat regularnie pojawia się na spotkaniach w Sejmie i ambasadach.

Jak doszło do tego, że skazany szpieg znalazł się na imprezie, która nie miała charakteru otwartego? Linki do rejestracji były publicznie dostępne w mediach społecznościowych, co umożliwiło mu zapisanie się jako słuchacz. W piśmie do ABW organizatorzy wskazali na niepokojący brak instytucjonalnych ograniczeń i widocznego nadzoru ze strony służb kontrwywiadowczych wobec osoby o takiej przeszłości.