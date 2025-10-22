WIDEO
Dramatyczny spadek zaufania! Ponad połowa Polaków odwróciła się od rządu Tuska [SONDAŻ]

-

Rząd Donalda Tuska ocenia negatywnie już 52,8 proc. Polaków – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Aż 38,7 proc. respondentów wystawia gabinetowi notę „zdecydowanie negatywną”.

Pozytywne zdanie o pracy rządu ma 35,5 proc. badanych. W tej grupie 11,2 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie pozytywnie”, a 24,3 proc. „raczej pozytywnie”.

Stosunkowo liczna grupa, bo 11,7 proc., nie potrafiła jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Wyniki sondażu pokazują skrajną polaryzację ocen. Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Polska 2050, PSL i Lewica) 84 proc. ocenia rząd pozytywnie (26 proc. „zdecydowanie”, 58 proc. „raczej”). Co ciekawe, żaden wyborca obozu władzy nie wystawił oceny „zdecydowanie negatywnej”, choć 15 proc. przyznało notę „raczej negatywną”.

Na przeciwnym biegunie znajdują się zwolennicy opozycji (PiS i Konfederacja). Tutaj miażdżącą przewagę mają oceny negatywne – wystawiło je 78 proc. badanych, z czego aż 67 proc. to oceny „zdecydowanie negatywne”. Poparcie dla rządu w tej grupie jest śladowe i wynosi zaledwie 4 proc.

Kluczowe mogą być jednak nastroje wśród wyborców niezdecydowanych, którzy nie identyfikują się z żadną z głównych sił politycznych. W tej grupie również dominuje krytycyzm. Łącznie 60 proc. z nich źle ocenia rząd (40 proc. „zdecydowanie negatywnie” i 20 proc. „raczej negatywnie”). Pozytywne zdanie wyraziło zaledwie 22 proc. z nich, a 18 proc. nie ma wyrobionej opinii.

Źródło:wp.pl
