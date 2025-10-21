Miękkie lądowanie Agaty Kornhauser-Dudy? Zamieszanie wokół intratnej fuchy u Glapińskiego

- Reklama -

Była pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda ma mieć nową fuchę. Według ustaleń TVN24, została doradcą prezesa NBP Adama Glapińskiego z pensją na poziomie 370 tys. zł brutto rocznie. Narodowy Bank Polski stanowczo zaprzecza, jednak nazwisko żony byłego prezydenta tajemniczo zniknęło z bazy danych tuż po wybuchu afery. W tym samym czasie posadę w NBP znalazł były minister Andrzeja Dudy.

Sprawę ujawnił TVN24, którego dziennikarze dotarli do zdjęcia bazy mailowej NBP. Widniało na nim konto „Kornhauser-Duda, Agata” z przypisaną funkcją „doradca prezesa”. Błyskawicznie pojawiły się spekulacje, że była nauczycielka języka niemieckiego rozpoczyna karierę w finansach.

Jednak równie szybko, jak informacja trafiła do mediów, nazwisko byłej pierwszej damy zniknęło z systemu. Dziennikarze portalu money.pl opublikowali dwa zrzuty ekranu wykonane we wtorek rano. Pierwszy, z godziny 10:00, wyraźnie pokazywał jej dane na liście pracowników. Na drugim, zrobionym kilkanaście minut później, nazwiska już nie było.

„Proszę nie powielać nieprawdziwych informacji. Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP” – napisano na oficjalnym profilu Narodowego Banku Polskiego w serwisie X.

Rzecznik NBP dodał, że „stan aktualny jest taki, że Agata Kornhauser-Duda nie doradza, nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim”.

Otoczenie byłego prezydenta również kategorycznie zaprzeczyło doniesieniom. Małgorzata Paprocka, była szefowa Kancelarii Prezydenta, po rozmowie z Andrzejem Dudą zapewniła, że „Pani prezydentowa nie pracowała i nie pracuje w NBP”.

Zamieszanie wokół byłej pierwszej damy zbiegło się w czasie z informacjami o nowych zajęciach innych osób z otoczenia Andrzeja Dudy. Były sekretarz stanu w jego kancelarii, Andrzej Dera, potwierdził, że od miesiąca jest zatrudniony jako doradca w departamencie prawnym NBP. Z kolei sam były prezydent został członkiem rady nadzorczej polskiego fintechu Zen.com.

NBP nie wyjaśnił, dlaczego nazwisko Agaty Kornhauser-Dudy na krótko pojawiło się w systemie banku. Pozostaje pytanie, czy była to pomyłka administracyjna, czy też plany zatrudnienia, z których po wycieku informacji w pośpiechu się wycofano.