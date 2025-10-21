WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaGŁÓWNYMiękkie lądowanie Agaty Kornhauser-Dudy? Zamieszanie wokół intratnej fuchy u Glapińskiego
GŁÓWNYWiadomościPolska

Miękkie lądowanie Agaty Kornhauser-Dudy? Zamieszanie wokół intratnej fuchy u Glapińskiego

-

Autor: KM
Kigali, Rwanda, 06.02.2024. Wizyta prezydenta RP w Rwandzie. Prezydent RP Andrzej Duda (P) oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda (C) podczas powitania na lotnisku w Kigali,
NCZAS.INFO | Kigali, Rwanda, 06.02.2024. Wizyta prezydenta RP w Rwandzie. Prezydent RP Andrzej Duda (P) oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda (C) podczas powitania na lotnisku w Kigali Fot. PAP/Radek Pietruszka
- Reklama -

Była pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda ma mieć nową fuchę. Według ustaleń TVN24, została doradcą prezesa NBP Adama Glapińskiego z pensją na poziomie 370 tys. zł brutto rocznie. Narodowy Bank Polski stanowczo zaprzecza, jednak nazwisko żony byłego prezydenta tajemniczo zniknęło z bazy danych tuż po wybuchu afery. W tym samym czasie posadę w NBP znalazł były minister Andrzeja Dudy.

Sprawę ujawnił TVN24, którego dziennikarze dotarli do zdjęcia bazy mailowej NBP. Widniało na nim konto „Kornhauser-Duda, Agata” z przypisaną funkcją „doradca prezesa”. Błyskawicznie pojawiły się spekulacje, że była nauczycielka języka niemieckiego rozpoczyna karierę w finansach.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Jednak równie szybko, jak informacja trafiła do mediów, nazwisko byłej pierwszej damy zniknęło z systemu. Dziennikarze portalu money.pl opublikowali dwa zrzuty ekranu wykonane we wtorek rano. Pierwszy, z godziny 10:00, wyraźnie pokazywał jej dane na liście pracowników. Na drugim, zrobionym kilkanaście minut później, nazwiska już nie było.

„Proszę nie powielać nieprawdziwych informacji. Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP” – napisano na oficjalnym profilu Narodowego Banku Polskiego w serwisie X.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Rzecznik NBP dodał, że „stan aktualny jest taki, że Agata Kornhauser-Duda nie doradza, nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim”.

Otoczenie byłego prezydenta również kategorycznie zaprzeczyło doniesieniom. Małgorzata Paprocka, była szefowa Kancelarii Prezydenta, po rozmowie z Andrzejem Dudą zapewniła, że „Pani prezydentowa nie pracowała i nie pracuje w NBP”.

Zamieszanie wokół byłej pierwszej damy zbiegło się w czasie z informacjami o nowych zajęciach innych osób z otoczenia Andrzeja Dudy. Były sekretarz stanu w jego kancelarii, Andrzej Dera, potwierdził, że od miesiąca jest zatrudniony jako doradca w departamencie prawnym NBP. Z kolei sam były prezydent został członkiem rady nadzorczej polskiego fintechu Zen.com.

NBP nie wyjaśnił, dlaczego nazwisko Agaty Kornhauser-Dudy na krótko pojawiło się w systemie banku. Pozostaje pytanie, czy była to pomyłka administracyjna, czy też plany zatrudnienia, z których po wycieku informacji w pośpiechu się wycofano.

Źródło:tvn24.pl / money.pl
Poprzedni artykuł
Dziennikarska prowokacja wobec homoksiędza narkomana nie udała się, bo chwilę wcześniej zwinęła go policja
Następny artykuł
Próbował zabić premiera. Trafi do więzienia na ponad dwie dekady

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU