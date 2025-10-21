WIDEO
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Co planują USA?! Vance z tajemniczą wyprawą do Izraela i Polski. Administracja wiceprezydenta nie odpowiada na pytania

-

Autor: RP
J. D. Vance
NCZAS.INFO | J. D. Vance. / foto: PAP/EPA
Amerykańskie media podały informację, jakoby wiceprezydent USA J.D. Vance leciał do Izraela i Polski. O sprawie informuje korespondent Polskiego Radia w Białym Domu, który podaje, że administracja wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych nie odpowiedziała na jego pytania.

W niedzielę w Strefie Gazy doszło do najkrwawszych walk od zawarcia 10 października zawieszenia broni. W poniedziałek z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu spotkali się doradcy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner.

Izraelska armia przeprowadziła w niedzielę naloty na Strefę Gazy w odpowiedzi na ostrzał, który przypisała Hamasowi i uznała za naruszenie rozejmu. Hamas nie przyznał się do ataku. W nalotach zginęło 45 Palestyńczyków, a w poprzedzającym go ataku – dwóch izraelskich żołnierzy. Były to najpoważniejsze starcia od czasu zawarcia 10 października przygotowanego przez USA rozejmu.

Po ataku Izrael, jak gdyby nigdy nic, ogłosił w niedzielę wieczorem, że wraca do zawieszenia broni. Po poniedziałkowym spotkaniu poinformowano enigmatycznie, że Witkoff i Kushner rozmawiali z Netanjahu o „najnowszych wydarzeniach”.

Podano również informację, że w do Izraela przyleci wiceprezydent USA J.D. Vance. W nocy z poniedziałek na wtorek czasu polskiego amerykańskie media pokazały Vance’a wsiadającego na pokład samolotu, informując, że polityk udaje się nie tylko do Izraela, ale i do Polski. Takie doniesienia pojawiły się między innymi na kanale Fox News.

„Zagadkowa sprawa. Fox News i Forbes pokazały wiceprezydenta JD Vance’a wsiadającego do Air Force 2 z informacją, że leci do Izraela i do Polski” – napisał na portalu X Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Białym Domu.

„Urząd wiceprezydenta USA nie odpowiedział do tej pory na moje pytanie, czy JD Vance będzie w Polsce. Wcześniej Biały Dom informował jedynie o podróży do Izraela” – dodał Wałkuski.

Na stronie Polskiego Radia poinformowano natomiast, że po godzinie 4 czasu polskiego samolot z Vancem na pokładzie zatrzymał się na międzylądowanie w Irlandii, skąd ruszył na Bliski Wschód. Podkreślono, że nie ujawniono także planów pobytu Vance’a w Izraelu.

Źródło:PAP/X
