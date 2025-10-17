Nadciąga jeszcze większy zamordyzm. Sejm przyjął szereg skandalicznych przepisów

- Reklama -

Trwa skandaliczne posiedzenie Sejmu. Posłowie przyjmują jedno zamordystyczne rozwiązanie za drugim. Podczas sesji głosowań parlamentarzyści zdecydowali o zamknięciu branży futerkowej, a także obowiązkowych kaskach dla dzieci oraz odbieraniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości.

Hodowle zwierząt na futra zostaną zakazane. Przedsiębiorcy prowadzący fermy będą zobowiązani do wygaszenia działalności do końca 2033 roku. Ci, którzy zrobią to do 2031 roku, będą mogli uzyskać odszkodowanie – zdecydowali posłowie, uchwalając w piątek nowelizację ustawy o ochronie zwierząt.

Za uchwaleniem nowelizacji zagłosowało 339 posłów, 78 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu.

Za zakazem hodowli zwierząt na futra było m.in. 100 głosujących posłów PiS (55 było przeciw, wstrzymało się 18), 150 posłów KO (jeden się wstrzymał), 30 posłów PSL (jeden był przeciw), wszyscy posłowie Polski 2050 i Lewicy. Przeciw noweli byli m.in. wszyscy głosujący posłowie Konfederacji.

Kaski i prawo jazdy

Sejm uchwalił także ustawę, która wprowadza obowiązek stosowania kasku przez kierujących rowerami, e-hulajnogami i urządzeniami transportu osobistego do 16. roku życia.

Regulacja zakłada również odbieranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza terenem zabudowanym.

Za ustawą głosowało 241 posłów, 28 było przeciw, a 174 wstrzymało się od głosu.

Przygotowany przez resort infrastruktury projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym wprowadza szereg zmian, w tym przywrócenie wydawania prawa jazdy kat. B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Tzw. młody kierowca (17-latek) nie będzie mógł m.in. przekraczać prędkości 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej, wykonywać przewozu osób taksówką albo w ramach przewozu okazjonalnego. Taki kierowca będzie mógł przewozić osoby, które nie ukończyły 18 lat wyłącznie w towarzystwie dorosłego, doświadczonego pasażera.