Uśmiechnięta koalicja wspólnie z większością posłów PiS przeforsowali zakaz hodowli zwierząt na...
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Uśmiechnięta koalicja wspólnie z większością posłów PiS przeforsowali zakaz hodowli zwierząt na futra w Polsce. „To jest realne wsparcie dla Rosji i Chin”

-

Autor: DC
Obrady Sejmu.
NCZAS.INFO | Obrady Sejmu - zdj. ilustracyjne. / Fot. PAP
Hodowle zwierząt na futra zostaną zakazane. Przedsiębiorcy prowadzący fermy będą zobowiązani do wygaszenia działalności do końca 2033 roku. Ci, którzy zrobią to do 2031 roku, będą mogli uzyskać odszkodowanie, jak zdecydowali posłowie, nowelizując ustawę przeciwko hodowcom, zwaną „o ochronie zwierząt”.

Za uchwaleniem nowelizacji zagłosowało 339 posłów, 78 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu.

Za zakazem hodowli zwierząt na futra było m.in. 100 głosujących posłów PiS (55 było przeciw, wstrzymało się 18), 150 posłów KO (od głosu wstrzymała się jedynie poseł Bożena Lisowska), 30 posłów PSL (jeden był przeciw – Stefan Krajewski), wszyscy posłowie Polski 2050 i Lewicy. Przeciw noweli byli m.in. wszyscy głosujący posłowie Konfederacji.

Regulacja trafi teraz do Senatu.

Posłowie odrzucili wcześniej poprawki, złożone jako wniosek mniejszości w pierwszym czytaniu przez posła Jarosława Sachajko (Wolni Republikanie), który chciał m.in., aby hodowcy mieli czas na zamknięcie działalności do 31 grudnia 2035 roku. Inna poprawka przewidywała, aby odszkodowanie za wygaszenie działalności ustalone było w kwocie 450 euro od każdej samicy chowu podstawowego.

„Przegłosowano w końcu zakaz hodowli zwierząt na futra. Łatwo nie było, ale po wieloletniej batalii – mamy to” – napisał na X premier Donald Tusk.

Odpowiedział mu Konrad Berkowicz, który stwierdził, że „to jest zwykła zagrywka PR-owa” ze strony rządzących.

„Zakaz obejmuje hodowlę zwierząt w Polsce, a nie noszenie futer jako takich, więc w efekcie dobijecie potężną gałąź gospodarczą w Polsce i przeniesiecie ją do innych krajów. Nic się nie zmieni, ale ucierpią na tym polscy producenci” – stwierdził.

„Rolnicy bankrutują przez unijne przepisy, a ludzie z PSL – partii, która od lat żyje z haseł na rzecz wsi – zajmują się… układaniem związków partnerskich. To pokazuje, że PSL nie stał i nie stoi po stronie polskiej wsi, a po stronie tęczowej ideologii. Oby skończyli pod progiem” – ocenił w innym wpisie Berkowicz.

Odpowiedzialna za ustawę uderzającą w polskich hodowców, poseł KO Małgorzata Tracz podkreśliła, że udało się „po 30-tu latach”. Przyznała, że „projekt przygotowała wspólnie z @otwarteklatki, @Fundacja_Viva, @radcaKimbort”.

„To nie była prosta droga. Musieliśmy wiele się napracować oraz pójść na pewne kompromisy, które nie zawsze są przyjemne. Najważniejsze, że się udało i w ciągu najbliższych 5 lat zamknie się większość ferm, a za 8 nie będzie już żadnej hodowli futerkowej w naszym kraju” – czytamy na X.

Do wpisu odniosła się Ewa Zajączkowska-Hernik.

„To jest prawdziwe wsparcie dla Rosji i Chin, które przejmą branżę! Brawo” – skwitowała.

„Lewactwo troszczy się o zwierzątka, ale nie ma nic przeciwko bestialskiemu mordowaniu dzieci – poprzez ich rozrywanie na kawałki i skrobankę w łonie 'matki’… …lewactwo po prostu nienawidzi ludzi – zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych” – skomentował Jacek Wilk, odnosząc się do okazywanej radości z przyjęta ustawy przeciwko hodowcom przez minister z Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

„Sejm właśnie zniszczył całą branżę futrzarską. Polska, drugi producent futer na świecie, została odcięta od rynku, a tysiące rodzin straci teraz źródło utrzymania” – zauważył Włodzimierz Skalik z KKP.

„Kolejny raz ideologia wygrała z rozsądkiem i interesem polskiej wsi. Hańba wszystkim którzy przyłożyli do tego rękę” – napisał Skalik.

„Dzieci chcą skrobać, ale o zwierzątka się martwią. Dziwne czasy” – podsumował prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

Źródło:PAP / X / nczas.info
