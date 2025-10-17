Europejski portfel tożsamości cyfrowej już niebawem w Polsce. Ministerstwo wdraża unijną dyrektywę

- Reklama -

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje ustawę, dzięki której aplikacja mObywatel stanie się polską wersją europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. To spełnianie życzeń Unii Europejskiej i wdrażanie dyrektywy eIDAS 2.0. Dla wielu to potencjalna możliwość profilowania oraz śledzenia aktywności obywateli przez władze.

Rozporządzenie to tworzy ramy dla europejskich portfeli cyfrowych, które mają w teorii ułatwić obywatelom UE bezpieczne potwierdzanie tożsamości i załatwianie spraw urzędowych online w całej wspólnocie.

W nowej odsłonie wprowadzony zostanie bezpłatny kwalifikowany podpis elektroniczny. Będzie on dostępny dla każdego obywatela do celów prywatnych, a jego status prawny zostanie zrównany z podpisem własnoręcznym. Oznacza to, że będzie można nim podpisywać umowy i oficjalne dokumenty, które będą honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Nowa odsłona aplikacji, nazwana mObywatel 3.0, ma zostać udostępniona w listopadzie 2026 roku. To właśnie ona pozwoli na transgraniczne wykorzystywanie cyfrowych wersji dokumentów, takich jak dowód osobisty czy prawo jazdy.

Sceptycy wszystkich tych rozwiązań zwracają uwagę, że system przechowujący pełną dokumentację medyczną, bankową, dane dotyczące transakcji finansowych oraz informacje o korzystaniu z różnych usług może stać się narzędziem nadzoru nad obywatelami. Oddzielną kwestią jest, że taki system może stać się atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców.

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej projektowany jest również jako narzędzie do potwierdzania transakcji finansowych, od przyjmowania środków po płatności detaliczne w codziennych zakupach. System ten może być przystosowany do obrotu walutą cyfrową, co stanowiłoby kolejny krok w wypieraniu gotówki.

Zgodnie z unijnymi przepisami, państwa członkowskie muszą zaoferować swoim obywatelom portfele cyfrowe od 2026 roku. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że korzystanie z nich będzie całkowicie dobrowolne. Przynajmniej na razie…