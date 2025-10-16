„Nawoływanie do nienawiści”. 21-latka z zarzutami po niepoprawnej politycznie wypowiedzi na pikiecie

- Reklama -

Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie (Lubelskie) oskarżyła 21-letnią Oliwię O. o publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic rasowych i wyznaniowych podczas manifestacji „Stop imigracji” na Rynku Wielkim w Zamościu. Podejrzana nie przyznała się do zarzutu. Grozi jej do 3 lat więzienia.

O skierowaniu aktu oskarżenia poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo wszczęto po opublikowaniu w mediach nagrania z wystąpieniem jednej z uczestniczek manifestacji, która odbyła się 19 lipca br. na Rynku Wielkim w Zamościu.

Odbyła się tam – podobnie jak w wielu innych miastach Polski – organizowana przez Konfederację pikieta pod hasłem „Stop imigracji!”. Na nagraniu z tej manifestacji opublikowanym m.in. na portalu społecznościowym, jedna z uczestniczek krzyczała m.in. „Precz z imigracją!”.

– Przyjeżdżają tu niektórzy pracować, ale co z tego jeśli ktoś rano idzie do pracy, a wieczorem morduje młodą dziewczynę. Hańba! Dlatego nie pozwólmy na to, żeby do naszego pięknego Zamościa sprowadzić murzyństwo, sprowadzić islamistów, którzy będą mordować nas i nasze dzieci. (…) Nie pozwólmy by murzyni, islamiści kolonizowali nasz piękny Zamość – mówiła kobieta.

Z opinii biegłego z zakresu lingwistyki kryminalistycznej wynika, że wypowiedź i sposób zachowania 21-letniej Oliwii O. zawierają treści propagujące rasizm i nienawiść do innych wyznań oraz narodowości. Forma, charakter wypowiedzi i zachowanie wskazują – jak podano – na publiczne nawoływanie do nienawiści.

– Większość słów i konstrukcji językowych oraz sposób ich wypowiadania to wyrażenie nienawiści wobec imigrantów, straszenie nimi odbiorców oraz zachęcanie do nienawiści i przemocy wobec innych. Wypowiedź była bardzo zaangażowana i dobrze przygotowana – opisał prok. Kawalec.

Śledczy stwierdzili, że sformułowane przez 21-latkę „rasistowskie” i „ksenofobiczne” poglądy – ze względu na kontekst, podniesiony i agresywny głos, miejsce ich wypowiadania – nie mogą być uznane „jedynie za opinie i wewnętrzne przekonania”.

Prokuratura przedstawiła młodej kobiecie zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych i wyznaniowych. Oliwia O. nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Grozi jej do 3 lat więzienia.

Prokuratura wyjaśniła, że poprzez nawoływanie do nienawiści rozumie się wypowiedzi, które wzbudzają uczucia silnej niechęci, złości, braku akceptacji, wręcz wrogości do poszczególnych osób lub całych grup społecznych czy wyznaniowych. Z uwagi zaś na formę wypowiedzi podtrzymują i nasilają takie negatywne nastawienia i podkreślają tym samym uprzywilejowanie, wyższość określonego narodu, grupy etnicznej, rasy lub wyznania.