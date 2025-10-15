Miało być inaczej niż za PiS-u. Uśmiechnięty rząd zdradza przedsiębiorców. „Wygląda obecnie bardzo źle”

- Reklama -

Resort finansów szykuje rewolucję w podatkach. Zmiany w PIT i CIT mają wejść w życie już od 1 stycznia 2026 roku, co oznacza złamanie kluczowej obietnicy z umowy koalicyjnej. Uśmiechnięty rząd, który gwarantował przedsiębiorcom pół roku na dostosowanie się do nowych przepisów, teraz daje im zaledwie miesiąc. Środowiska biznesowe mówią o lekceważeniu i kontynuacji złych praktyk z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Gdy obecna koalicja przejmowała władzę, jednym z jej fundamentów miała być przewidywalność i stabilność prawa podatkowego. W umowie koalicyjnej Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica zapisały wprost zobowiązanie do wprowadzenia co najmniej sześciomiesięcznego vacatio legis dla zmian podnoszących obciążenia podatkowe.

- Reklama -

Miało to być zerwanie z praktykami poprzedników, którzy wprowadzali reformy w ekspresowym tempie. Rzeczywistość okazała się jednak inna.

Resort finansów opublikował projekty nowelizacji, dając zainteresowanym stronom zaledwie półtora tygodnia na zgłoszenie uwag. Aby przepisy weszły w życie 1 stycznia, muszą zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw do końca listopada, co oznacza zachowanie jedynie minimalnego, miesięcznego okresu dostosowawczego wymaganego przez Trybunał Konstytucyjny.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Organizacje biznesowe nie kryją oburzenia. Konfederacja Lewiatan, Krajowa Rada Doradców Podatkowych i Związek Pracodawców Business Centre Club zgodnie krytykują działania rządu, zarzucając mu naruszanie zasady zaufania do państwa i uniemożliwianie planowania działalności.

– To sytuacja nieakceptowalna i przejaw lekceważenia przedsiębiorców – grzmi na łamach „Pulsu Biznesu” Marek Górski z Konfederacji Lewiatan. Ministerstwo Finansów na razie milczy w tej sprawie.

Jak oceniasz rząd Donalda Tuska po dwóch latach od wyborów parlamentarnych? Dobrze

Mogłoby być lepiej

Nie jest tak najgorzej

Źle

Nie mam zdania, ale chcę sprawdzić wyniki Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Projektowane zmiany uderzą w wiele grup. Jedną z kluczowych jest ograniczenie ulgi mieszkaniowej – od nowego roku będzie przysługiwać tylko przy zakupie jednej nieruchomości na własne potrzeby, co uderzy we właścicieli mieszkań kupowanych inwestycyjnie.

Mocno dotknięta zostanie również branża IT i sektor badawczo-rozwojowy. Rząd zamierza drastycznie ograniczyć ulgę IP Box, z której korzystało wielu programistów na jednoosobowej działalności gospodarczej. W praktyce stracą oni możliwość płacenia preferencyjnej, 5-procentowej stawki podatku. Dodatkowo, ryczałtowcy świadczący usługi dla podmiotów powiązanych (co często dotyczy informatyków na B2B) zapłacą stawkę podniesioną z 8,5% do 17%.

Nowelizacja ma również „uszczelnić” estoński CIT, opodatkować dochody z majątku fundacji rodzinnych oraz ukrócić popularną praktykę przekazywania w darowiźnie aut wykupionych z leasingu, by uniknąć podatku przy ich szybkiej sprzedaży.

Eksperci wskazują, że obecny rząd powiela schematy, które sam krytykował. – Realizacja wprowadzenia sześciomiesięcznego vacatio legis wygląda obecnie bardzo źle – ocenia Przemysław Pruszyński z Konfederacji Lewiatan. Obietnica stabilnego i przyjaznego systemu podatkowego, która była jednym ze sztandarowych haseł koalicji, na razie pozostaje tylko na papierze.