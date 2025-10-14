WIDEO
GŁÓWNY

Korwin-Mikke skomentował walkę Korczarowskiego. „Za to powinien dostać w zęby”

-

Autor: KM
NCZAS.INFO | Janusz Korwin-Mikke. Foto: PAP
Piotr Korczarowski, partner Marianny Schreiber, przegrał swój debiutancki pojedynek na gali Prime MMA 14 w Pruszkowie z powodu dyskwalifikacji. Zamieszanie wokół walki skomentował Janusz Korwin-Mikke.

11 października 2025 roku Korczarowski zmierzył się w formule K-1 w małych rękawicach z Mariuszem „Dżagą” Ząbkowskim, przebierańcem znanym z głównie tego, że występuje często u boku Doroty „Dody” Rabczewskiej.​

Pierwsza runda przebiegała spokojnie, a obaj zawodnicy byli wielokrotnie zachęcani przez sędziego do większej aktywności. W drugiej rundzie doszło do klinczu, podczas którego Korczarowski wielokrotnie uderzył przeciwnika w tył głowy.

Za pierwsze faule otrzymał upomnienie i utratę punktu, jednak po kolejnych niedozwolonych ciosach sędzia ogłosił jego dyskwalifikację i zwycięstwo „Dżagi”.​

Spanikowałem, bo mnie sklinczował, dlatego zadawałem ciosy tak, jak potrafiłem. Mam nadzieję, że pokazałem charakter. Jestem z siebie mega dumny. Każdemu polecam takie walki. Czekam na kolejne – komentował na gorąco po de facto przegranej walce Korczarowski.

CZYTAJ WIĘCEJ: Korczarowski zdyskwalifikowany podczas freak fightu. „Pokazałem charakter, jestem z siebie mega dumny” [VIDEO]

Całe wydarzenie w swoim stylu skomentował Janusz Korwin-Mikke. „Kol.Piotr Korczarowski, dla sławy i pieniędzy, bierze udział w raczej cyrkowych walkach MMA” – rozpoczął.

„’Dżaga’ czyli p.Mariusz Ząbkowski, to żadna 'Drag Queen’. To normalny mężczyzna – tyle, że lubi się przebierać za p.Dodę i zarabia na tym pieniądze. W starożytnej Grecji wszystkie role kobiece w teatrze grali mężczyźni – i nikogo to nie dziwiło” – opisał rywala Korczarowskiego Korwin-Mikke.

„Gorzej, że p.Ząbkowski propaguje ruch LGBTQZ – i za to powinien dostać w zęby. Niestety: p.Piotr zamiast w zęby walił Go w kark – i tak przegrał wygraną walkę. Na szczęście p.Marianna Schreiber wygrała – i rodzina wyszła na swoje” – podsumował Korwin-Mikke.

